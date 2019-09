'Sin vergüenza, sin temor y orgullosa': Demi Lovato publica una increíble fotografía en bikini sin retoque

Adoramos a una mujer que aprende a amar su cuerpo de la cabeza a los pies, ¡y Demi Lovato está hasta arriba en nuestra lista! La cantante publicó en sus redes sociales una fotografía sin retoque de ella misma en bikini y de esta manera reveló que ha conquistado “el mayor temor” ante sus 5.6 millones de seguidores… ¡sin Photoshop, con celulitis y todo!

En la imagen podemos ver a Demi por detrás presumiendo sus numerosos tatuajes y sus increíbles curvas con un sensual traje de baño con estampado de leopardo. Ella mira hacia la cámara por encima de su hombro. “Este es mi mayor temor. Una fotografía mía en bikini sin editar. Y adivinen una cosa: ¡ES CELULITIS! Literalmente estoy cansada de avergonzarme de mi cuerpo, de editarlo (sí, las otras fotografías con bikini estaban editadas y odio haberlo hecho pero es la verdad) para que los demás piensen que soy SU idea de lo que es la belleza, pero esa no soy yo. Esto es lo que tengo”, escribió la artista.

Demi publicó una fotografía sin Photoshop y sin filtros en sus redes sociales y anunció que ha conquistado su “mayor temor”.

La fotografía (¡que nosotros aplaudimos!) forma parte del cambio de página de Demi y de su intención de mostrar al mundo quién es ella en realidad. “Quiero que este nuevo capítulo en mi vida se trate de ser auténtica con lo que soy en lugar de intentar cumplir los estándares de alguien más”, continuó la artista. “Así que esta soy yo, sin vergüenza, sin temor y orgullosa de poseer un cuerpo que ha luchado tanto y que continuará sorprendiéndome cuando, idealmente, dé a luz algún día.”

La estrella anunció en fechas recientes su regreso a la actuación, pues será la coprotagonista, junto a Rachel McAdams , de la próxima comedia de Will Ferrell, Eurovision, acerca del famoso y más importante concurso europeo anual de talentos. “Es un sentimiento grandioso regresar a la TV/cine sin estresarme por el agotador programa de trabajo de catorce horas diarias de antes o de privarme de un verdadero pastel de cumpleaños, en lugar de optar por una sandía con crema batida y velitas porque me aterrorizaba el pastel VERDADERO.”

“En todo caso, esta soy yo, ¡EN CRUDO, REAL! Y me amo”, anotó junto a la foto

Demi finalizó su motivador mensaje admitiendo que quizá todavía no está convencida de que su cuerpo es perfecto, ¡pero está trabajando en ello! “En todo caso, esta soy yo, ¡EN CRUDO, REAL! Y me amo. ¡Y ustedes también deben amarse! No estoy satisfecha con mi apariencia PERO la aprecio y a veces eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien más a apreciar su cuerpo”, concluyó Demi.