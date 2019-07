Realeza pura: Meghan Markle y Beyoncé coinciden en el estreno de 'The Lion King' en Londres

Dos de las mujeres del momento se ha unido en un mismo lugar y bajo el mismo cielo. Se trata de Meghan Markle y Beyoncé, quienes han robado el aliento y los corazones de los asistentes a la premier europea del live action del clásico The Lion King (Disney), en donde se ha hecho posible este encuentro de personalidades. La duquesa de Sussex lucía increíblemente impecable, haciendo su debut en las alfombras rojas, tras convertirse en madre. La intérprete de Sorry tampoco decepcionó al optar por un vestido amarillo que la hacía lucir más hermosa que nunca. Mira la galería de fotos y se testigo de este gran encuentro, el que sin duda alguna se ha convertido en uno de los mejores momentos de la cultura pop en lo que va del 2019.

Los duques de Sussex luicieron sonrientes y elegantes durante la alfombra amarilla de la película The Lion King

Con la música de la película de fondo, la pareja real hizo su arribo a la alfombra amarilla del evento, haciendo que los asistentes estallaran en emoción por la presencia de los papás del bello Archie Harrison. Con una sonrisa en el rostro y combinando sus looks, Meghan y Harry arribaron al Leicester Square Theatre, mientras saludaban a los fans con mucha emoción. La exestrella de la serie Suits lució elegante en un vestido negro de mangas transparentes de Jason Wu el cual complementó con unas zapatillas a tono de Aquazzura y un clutch de Gucci. Los presentes se llevaron una grata sorpresa, pues nunca esperaron ver llegar a los duques en primera instancia, pues se esperaba que la primera en llegar fuera la mismísima Beyoncé.

Beyoncé brillaba en tonos dorados junto a su esposo Jay-Z

La emoción volvió apoderarse de los asistentes con la llegado del exitosísimo matrimonio conformado por Beyoncé y Jay-Z quienes desfilaron de la mano por la alfombra, justo detrás de los Sussex. Al igual que sus predecesores, los Caters también brillaron cual oro a su llegada. Sasah Fierce se robó el espectáculo con un vestido asimétrico en color mostaza metálico, el cual tenía una abertura de lado, que terminaba hasta la cintura, dejando al descubierto las torneadas piernas de la cantante. Su famosos marido optó por un esmoquin más tradicional el cual combinó a la perfección con un corbatín al mismo tono.

El matrimonio de estrellas se unió a otro grupo de personalidades que asistieron al estreno, entre ellos el legendario Elton John, quienes esperaban para saludar a los Sussex. Mientras la pareja real se acercaba a ellos, la emoción de Bey y su marido era evidente. Sin embargo, estamos seguiros que Meghan estaba igual de emocionada por conocer a la superestrella del pop y al genio de la música. En los videos del encuentro que ya circulan por las redes sociales se puede observar como Meghan y Beyoncé se funden en un fraternal abrazo, protagonizando así uno de los encuentros soñados por los fans de la familia real británica y de la familia real del pop. La presencia de Harry y Meghan no era fortuita, pues además de disfrutar el filme, el evento fue organizado en honor al trabajo de conservación de la fundación del príncipe The Royal Foundation. Obviamente la presencia de la cantante de Crazy in Love era obvia, pues es ella quien da vida a Nala en la película.

Hakuna Matata! Estamos crazy in love con este icónico encuentro

No es ningún secreto que Megan es una gran admiradora de Beyoncé, pues antes de convertirse en miembro de la familia real británica había mostrado su amor por la cantante. Sin embargo, la admiración es mutua. En febrero, el ícono de la música y su esposo Jay-Z rindieron un homenaje a la duquesa durante su aceptación virtual al recibir el reconocimiento como Best International Group durante los Brit Awards..

Los Carters posan frente a un retrato de Meghan Markle

En un giño a su video musical Ape, en el que la relaeza de la música posa frente al icónico cuadro de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, la pareja se paró frente a un retrato de la duquesa de Sussex del ilustrador Tim O'Brien. Ahondando más en lo que quisieron transmitir posando frente al cuadro, Queen Bey explicó: “En honor del Black History Month, hacemos una reverencia a una de nuestras Melanated Monas [con ‘melanated’ se refieren a ‘con melanina’]. ¡Felicidades por tu embarazo! Te deseamos mucha alegría”.