Meghan Markle y el Príncipe Harry han roto otro vínculo más: ya no pertenecerán a la misma plataforma de caridad. Los duques de Cambridge continuarán dirigiendo la Royal Foundation, que pasará a llamarse Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge, mientras que los duques de Sussex establecerán otra organización para apoyar sus propias causas.

La Royal Foundation, que fue creada por los Príncipes en 2009, ha declarado que la decisión se tomó tras la conclusión de una revisión de su estructura. Señalaron que ambas parejas continuarán trabajando juntas en el futuro, incluida la campaña de salud mental, Heads Together. De igual forma, agregaron que la decisión fue tomada para "alinear mejor" sus actividades caritativas.

La noticia llega tres meses después de que los duques de Sussex se separaran de la casa de William y Kate para mudarse a su nuevo hogar. El equipo de Meghan y Harry tiene su sede en el Palacio de Buckingham, mientras que William y Kate han mantenido su oficina en el Palacio de Kensington.

William y Harry celebraron una reunión de la Royal Foundation en el Palacio de Kensington el miércoles para finalizar los detalles de la división. La separación de sus hogares ya se había reflejado en la correspondencia. Cuando William y Kate enviaron notas de agradecimiento a los fanáticos que habían enviado sus felicitaciones en abril por el primer cumpleaños del Príncipe Louis, su carta fue dirigida desde "The Office of TRH The Duke and Duchess of Cambridge". Cuando anteriormente se podía leer: "The Office of TRH The Duke and Duchess of Cambridge and TRH The Duke and Duchess Of Sussex".

El Palacio de Buckingham confirmó en marzo que las dos parejas reales dividirían sus hogares, con la bendición de la reina Isabel. "La reina acordó la creación de un nuevo hogar para los duques de Sussex, luego de su matrimonio en mayo del año pasado", señalaba la declaración. "La nueva vivienda, que se creará con el apoyo de La Reina y el Príncipe de Gales, se establecerá en primavera".

Y concluye: "La Reina ha dado permiso para que los duques de Sussex establezcan su oficina en el Palacio de Buckingham. Sus Altezas Reales nombrarán nuevo personal de comunicaciones, que formará parte del equipo de comunicaciones del Palacio de Buckingham e informará al secretario de comunicaciones de la Reina, Donal McCabe".