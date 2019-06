La boda de cuento de hadas de Meghan Markle y el príncipe Harry fue, en una palabra, grandiosa. La lista de invitados saturada de celebridades, la procesión de la novia, ¡y el icónico vestido! Pero, ¿alguna vez te has preguntado lo que la pareja real opinó sobre todo el evento? Bueno, en la exhibición de la boda real ‘A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex”, ahora abierta en Escocia, Meghan revela en cintas de audio los detalles “íntimos” que ella y su esposo se aseguraron de incluir en su gran día. ¿No tienes planes inmediatos de visitar Escocia? No te preocupes, ¡aquí abajo encontrarás la primicia real!

De acuerdo con la Duquesa de Sussex, fue importante para ella y para el príncipe incluir toques personales en su boda porque fue un gran acontecimiento (al que asistieron alrededor de 600 invitados) para el país. “Un alto nivel de detalles se aplicó en la planeación de nuestra boda”, dice Meghan. “Sabíamos cuán grande sería la escala del evento; por tanto, al tomar decisiones que fueran muy personales y significativas lograríamos que toda la experiencia se sintiera íntima.”

En la exhibición, los visitantes pueden ver de cerca los atuendos nupciales de Meghan y Harry. Ella portó un vestido de novia confeccionado a la medida y un velo creados por la diseñadora británica Clare Waight Keller, con una reluciente tiara de diamantes y platino que la reina Isabel II le prestó. El novio lució el uniforme de la Household Cavalry (los Azules y los Reales) diseñado por Dege & Skinner.

En la guía de audio, el Duque de Sussex también se refiere a su atuendo de bodas. “Elegí la levita como uniforme, con permiso de mi abuela, porque creo que es uno de los uniformes más elegantes de la Household Cavalry”, explica. “Es uno de mis favoritos y fui muy afortunado de poder usarlo ese día.”