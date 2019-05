El bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry recibió visitantes muy especiales. Se dice que Serena Williams llegó a conocer a Archie Harrison y a sus padres en Londres, de camino a Francia. De acuerdo con el Daily Mail, la atleta de 37 años de edad, su esposo, Alexis Ohanian, y su hija de un año de edad, Alexis Olympia, fueron a conocer al pequeño antes de su arribo al Abierto de Francia. Serena y su familia partieron hacia Francia la semana pasada. Desde entonces, la campeona del tenis ha lucido sus atrevidos atuendos de competencia y se ha relajado entre los partidos.

No es sorprendente que una visita para conocer a Archie Harrison se incluyera en su itinerario. Serena y Meghan han sido amigas desde hace un año. La diseñadora y su esposo fueron invitados a la boda real. Serena también fue la responsable de organizar el fastuoso baby shower para Meghan en el Mark Hotel de Nueva York en febrero de este año. Después de aquella celebración, con una lista de invitados que incluyó a muchas estrellas, incluso Amal Clooney y Gayle King, Serena reveló un poco de lo que implicó la organización del evento.

“Planear algo así requiere mucho esfuerzo”, dijo la deportista a Business of Fashion. “Soy perfeccionista, así que me digo: ‘Hagámoslo perfecto’. He estado muy ocupada estos días.” Meghan y Harry dieron la bienvenida a su hijo el pasado 6 de mayo. Desde entonces, Archie ha recibido a muchos visitantes. La pareja real publicó una fotografía del primer encuentro del bebito con su bisabuela, la reina Isabel, y su esposo, el príncipe Philip.

