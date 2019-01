El Duque de Edimburgo se disculpó con una de las mujeres involucradas en un reciente percance vehicular que se dio en los alrededores de Sandringham. Emma Fairweather, quien ha sido muy abierta respecto al incidente, reveló que recibió una disculpa por parte del príncipe Felipe a través de una carta, escrita por él mismo. De acuerdo con la mujer, el miembro de la Familia Real británica se sentía “muy arrepentido” luego del accidente, ocurrido el pasado 17 de enero. Además de ofrecer sus disculpas, el Príncipe explicó la razón por la cual no permaneció en el lugar donde ocurrió el choque. Emma habló acerca del contenido de la carta, y mencionó haber quedado “satisfecha”.

El príncipe Felipe se disculpó con la mujer que estuvo involucrada en el incidente ocurrido muy cerca de Sandringham

El diario inglés Sunday Mirror publicó algunos fragmentos de la nota, en la que se lee: “Quiero hacerle saber lo mucho que lamento mi participación en el accidente del cruce de Babingley… El sol brillaba sobre la carretera principal. En condiciones normales, no hubiera tenido dificultad en ver el tráfico que venía de la dirección de Dersingham, pero solo puedo imaginar que no vi venir el auto y estoy muy arrepentido por las consecuencias. Estaba muy afectado después del accidente, pero después de todo, me sentí aliviado de que ninguno de ustedes estuviera seriamente herido".

"Cuando una multitud empezó a reunirse en el lugar, un oficial de la policía local me recomendó que regresara a Sandringham House", continuó la carta del esposo de la reina Isabel. “Me enteré de que se fracturó un brazo. Estoy profundamente apenado por esa lesión. Le deseó una pronta recuperación de esta dolorosa experiencia”. Al final, el ‘royal’ firmó simplemente como ‘Felipe’.

El príncipe Felipe salió ileso del accidente

A Emma, este gesto le llegó al corazón: “Se me hizo algo realmente bueno que él firmara como ‘Felipe’ y no con su título formal. Me ha sorprendido gratamente la naturaleza de esta nota personalizada". Esta amable carta se suma a un mensaje de voz que Emma recibió hace unos días por parte de una de las asistentes de la reina Isabel II, quien le deseó una rápida recuperación en nombre de la monarca. “Su Majestad está muy ansiosa por saber cómo está”, se escucha en el audio. “Y espera que todo esté yendo tan bien como se espera”.