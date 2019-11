Mira estas 3 piezas similares al  abrigo de Cardi B ¡que nunca pasa de moda!

Algunos lo conocen como houndstooth o pied-de-poule; pero son mejor conocidos como pata de gallo; y no, no estamos halando de esas líneas de expresión que pueden aparecer en el contorno de los ojos con el pasar del tiempo. Este estampado nació en Escocia a mediados del siglo XIX y desde entonces se ha vuelto atemporal y una muestra innegable de elegancia.

En décadas pasadas se lo vimos a personalidades importantes como Audrey Hepburn y Lady D, y hoy vemos cómo grandes firmas lo imponen como tendencia. Gucci, Balmain y Dolce & Gabbana, fueron algunas de las pioneras para esta temporada; sin olvidar a Chanel, pues la firma lo ha usado a lo largo de su historia y no podía faltar en la última colección del fallecido Karl Lagerfeld.

Este mismo atuendo fue desfilado por Cara Delevigne en la pasarela otoño-invierno 2019/2020

Cardi B sorprendió a muchos con su outfit en la Paris Fashion Week. La cantante llegó al Grand Palais luciendo un total look a cuadros en blanco y negro de la firma francesa Chanel.

¿Robó miradas? ¡Por supuesto que sí! Sobre todo, el abrigo oversized en el estampado del momento ( $9,400) y objeto de nuestro deseo; pero no te preocupes, aquí te diremos cómo poner en tu armario una pieza estrella como este con unos cuantos ceros menos.

RELACIONADO: 12 'fashion moments' que muestran el estilo ecléctico de Cardi B

Los abrigos con solapas son elegantes y agregan al atuendo un estilo sofisticado

Abrigo con solapas anchas

No hay nada más necesario cuando bajan las temperaturas que un abrigo, y nadie dijo que no podías aprovechar la oportunidad para comprar uno con este print clásico. El Sabra Coat de Lovers + Friends que podrás encontrar en Revolve ($268) es perfecto para crear statments looks gracias al tamaño del diseños y esa distintiva combinación blanco y negro. Es de corte recto, estilo reefer y largo midi, es una pieza con la que no pasarás desapercibida.

Los corte midi son muy favorecedores para llevar con botines y botas altas

Oversozed y con cinturón

El Houndstooth coat de Zara ($199.00), es la pieza perfecta para ti si deseas resaltar tu cintura entre tantas capas de ropa, sobre todo si la forma de tu cuerpo es cuadrada o de reloj de arena. Este diseño estilo wrapviene con solapas, largo midi y corte oversize lo que le da ese aspecto relajado y glamuroso al mismo tiempo.

RELACIONADO: Extavagantes y glamurosos: estos son los momentos más fashionistas de Cardi B

Este tipo de abrigos con doble botonadura es otra opción si buscas un modelo clásico

Y si prefieres la elegancia de los abrigos cruzados, el Double Breasted Houndstooth Coat de Shein ($39) es el complemento perfecto para tus atuendos. Con su escote en V y solapas de pico, este abrigo es ideal para combinar con cuellos de tortuga y blusas con lazo –dos de las tendencias que serán parte de tu clóset esta temporada–.

¿Cuál de estos eliges para llevar uno de los estampados del momento al estilo de Cardi B?