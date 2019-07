Eva Longoria e Isabela Moner deslumbran durante el estreno de 'Dora and the Lost City of Gold'

La ciudad de Oro podría estar perdida, pero para Eva Longoria e Isabela Moner, protagonistas de la película Dora and the Lost City of Gold, el oro fue el protagonista de sus estilosos atuendos. Madre e hija -obviamente en la ficción-, deslumbraron a su paso por la alfombra roja del estreno del live action del clásico de Nickelodeon, el pasado 19 de julio en Miami, haciendo alarde de su belleza y estilo al caminar.

Eva Longoria lució hermosa en este conjunto esmeralda

Eva dejó a más de uno con la boca abierta al lucir hermosa en jumpsuit en color esmeralda, de pantalón y mangas holgadas y ceñido a la cintura. El diseño satinado corrió a cargo de la célebre estilista Charlene E Roxborough Konsker. “Me encanta este atuendo, tanto, que estoy pensando en no cambiármelo nunca”, dijo la estrella de Grand Hotel, renunciando a la posibilidad de mostrar otros atuendos por cada aparición pública sobre su película.

Dos jumpsuit, ¡un solo día!

Sin embargo, la actriz de 44 años finalmente sí mostró un nuevo cambio de look y lució hermosa en otro jumpsuit color verde, pero ahora en un tono más oscuro. Tras un largo día de entrevistas con la prensa, la exestrella de Desperate Housewives desfiló por la alfombra roja de la proyección especial de su más reciente película, deslumbrando a su paso con su increíble diseño sin mangas. Por su puesto, la mamá del hermoso Santiago complementó su look con un dije dorado con el nombre de su bebé.

Isabela lució como una hermosa sirena

Por su lado, la siempre bella Isabela Moner hizo alarde de su belleza con su increíble look en color bronce. La estrella de Dora and the Lost City of Gold caminó por la alfombra roja con su increíble conjunto dorado que consistía en un top corto y un pantalón de corte sirena con el que lució simplemente espectacular. Al dúo de belleza se les unieron su coprotagonista Eugenio Derbez.