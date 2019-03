¿Quieres lucir piernas más largas? Con este truco de Mila Kunis lo lograrás

Puede que no sea frecuente verla en las red carpets, pero cuando lo hace no deja a nadie indiferente. El estilo minimal y chic de Mila Kunis nos ha conquistado con sus acertadas propuestas, pero también por los trucos fashion que se pueden aprender de sus elecciones. Un claro ejemplo es el outfit en negro y baby pink escogido para el estreno de Wonder Park, la película de animación en la cual la actriz participa prestando su voz. Elegante y sencillo, estas son las razones por las que ha captado nuestra atención.

¿Se trata de un jumpsuit o es un pantalón + body?, Mila repite su truco favorito cuando se trata de estilizar piernas y sumar -visualmente- centímetros a su estatura. Aquí te lo contamos con lujo de detalles.

¿Jumpsuit o pantalón + body?

Si pensaste que se trataba de un jumpsuit, ¡has acertado! Se trata del embellished sweetheart neck jumpsuit ($1,766) de David Koma que puedes conseguir en Farfetch. Crea la ilusión de un conjunto de pantalón negro de corte recto con body de spaguetthi straps en baby pink y un profundo escote unido con piezas de cristal.

Pantalones de cintura alta + top por dentro

El truco al que suele recurrir Mila Kunis cuando se trata de lucir piernas más largas y de esta forma sumar centímetros –visualmente– está en la combinación de pantalones de talle alto con tops que van por dentro. Si a ello le agregas zapatos de tacón el efecto será aun mayor, pero incluso con flats, el truco funcionará a la hora de alargar y estilizar las piernas.

¿La clave? La cintura del pantalón que escojas debe estar situada por encima del ombligo. Un efecto que también puedes crear al sobreponer un cinturón ancho que alargue visualmente la pieza inferior. El top, por su parte, debe lucirse por dentro del pantalón para completar de forma eficaz el conjunto.

La celeb lo tiene claro. Al medir poco más de 1,60m sabe que este truco de estilo le ayudará a lucir más alta y estilizada. De hecho, en nuestra galería de imágenes podrás comprobar que lo aplica también con piezas separadas, además de jumpsuits. Toma nota y suma centímetros en un solo –y muy sencillo– paso. ¡No te arrepetirás!