El príncipe Harry no estaba tan lejos de su esposa en su más reciente viaje por Nueva York. La Duquesa de Sussex fue fotografiada, al dejar el Mark Hotel, llevando un lujosísimo bolso con una ‘H’ inscrita, el pasado miércoles 20 de febrero. La estilosa royal lució una Cuyana Le Sud de piel, la cual llevó consigo de su hotel al aeropuerto para tomar un avión de regreso a los brazos de su amado. Los seguidores del estilo de la realeza, quienes están interesados en obtener la bolsa –la cual tiene un precio de $395 dólares –tendrán que esperar, pues el tote de viaje está agotado en línea.

El bolso de viaje de Meghan Markle tenía una ‘H’ inscrita. Foto: Getty Images

A pesar de ello, hay una lista de espera. La futura mamá, quien hizo un viaje de cinco días a la ‘Gran Manzana’, no solo marcó tendencia con su bolsa. Meghan lució un collar de oro en el que se leía la palabra ‘Mommy’ (en español, ‘Mami’), el cual podría haber sido algún regalo por parte de sus amigas en su baby shower. Pero no solo mantuvo presente a su marido, sino que Meghan también hizo un homenaje a una de sus más cercanas confidentes, la actriz Abigail Spencer. La originaria de California usó una gorra negra que tenía escrito al frente el nombre del show de Abigail, Rectify.

En el viaje de regreso de la Duquesa a Reino Unido, fue fotografiada con un look que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. La esposa del príncipe Harry optó por la comodidad a la hora de viajar. Meghan llevó unos leggings negros de Lululemon con una chamarra negra de Ingrid and Isabel, y completó su look con un abrigo camel. En lugar de llevar sus característicos tacones, la royal optó por un par de tenis negros y blancos Adidas Ultra Boost.

Meghan y Harry han usado piezas especiales con dedicatorias entre ellos. Foto: Getty Images

Parece que esta no es la primera vez que Meghan Markle usa algún accesorio o una pieza para tener presente a su esposo. En 2017, lució un anillo dorado en su mano con una letra ‘H’, durante una salida en Toronto. En 2016, cuando la estrella de Suits se convirtió en el centro de las miradas, llevó una cadena con las letras ‘H’ y ‘M’. Meghan no tendrá que cargar ese bolso con tanto significado en su próximo viaje, pues los futuros papás pondrán rumbo a África el próximo 23 de febrero para un breve viaje a Marruecos. La corta gira de trabajo será el último viaje de la Duquesa, quien recibirá a su hijo en abril.