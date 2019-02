Kim Kardashian ha lucido sus curvas en un sexy -y revelador- vestido, el outfit más atrevido que le hemos visto hasta. Kim dejó boquiabiertos a sus seguidores tras publicar en Instagram Stories del estilismo que eligió para los Hollywood Beauty Awards, realizados el domingo por la noche en Los Ángeles. En las imágenes vemos a la socialité junto al famoso estilista Chris Appleton, pero lo que más llamó la atención de la imagen fue el escote de su vestido, un diseño de Thierry Mugler.

Se trata del último look vintage que la madre de tres ha lucido en los últimos días. El pasado 7 de febrero también la vimos vistiendo otra pieza de Mugle -en aquella ocasión con un motivo de piel de serpiente- para asistir a una entrevista con The Tonight Show con Jimmy Fallon en la ciudad de Nueva York. Justo un día antes, la socialité también eligió una pieza de escote pronunciado para la Gala New York 2019 en Cipriani Wall Street, donde posó junto a su hermana, Kourtney Kardashian.

Sin embargo, no todo en el clóset de Kim tiene que ver con la moda vintage. La empresaria recientemente publicó una foto de ella usando un vestido dorado que fue diseñado por su esposo, Kanye West. "Revisando fotos antiguas y encontré este look dorado que Kanye me hizo para mi viaje a Miami el verano pasado (en cambio, me puse el de neón)", subtituló la foto en la que luce un look metálico mientras posaba en su enorme clóset. "P.S. marcas de moda, ¿pueden esperar hasta que me ponga esto en la vida real antes de que de que copien el diseño?".

Más allá de la moda, Kim y Kanye tienen otras cosas en mente. No solo esperan un cuarto hijo que llegará al mundo gracias a la subrogación, sino que también siguen disfrutando de su sólida relación. En el día de San Valentín, Kanye sorprendió a su famosa esposa al contar con la ayuda del maestro de saxofón, Kenny G. La estrella del hip hop contrató al músico para que tocara algunas canciones suaves para Kim en una habitación llena de rosas en su lujosa casa.