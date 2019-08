Eva Longoria quería lucir su seductor traje de baño pero alguien le arruinó la foto

Eva Longoria tuvo un fin de semana de piscina con un poco de… cuerpo. La actriz de Grand Hotel publicó en las redes sociales una graciosa fotografía que incluye a su gran amiga Alina Peralta. “Photobummed una vez más #SundayFunday @alinaperalta11”, escribió. En la imagen, la artista de 44 años de edad se relaja junto a la piscina con una deliciosa bebida en la mano y un candente traje de baño rojo. Al fondo, Alina se roba la atención con un bañador azul. El simpático momento de intromisión de Alina ocurre en el punto climático de este verano.

El gracioso photobum de Eva Longoria por parte de su amiga el domingo

Durante sus grandiosas vacaciones familiares en México, la estrella de Dora and the Lost City of Gold posó para una seductora fotografía en bikini. Eva deseaba presumir su tonificado abdomen y su cuerpo posterior al parto, pero Alina tenía otros planes. “Para eso son los amigos… #Photobomb #VacationMode”, anotó la artista. El divertido domingo de Eva y Alina fue una reunión familiar. Eva estuvo acompañada por su esposo, Pepe Bastón, y por el hijo de ambos, Santiago . La familia de Alina, incluso sus dos hijos, también estuvo presente.

Santi y el hijo mayor de Alina compartieron un dulce momento. En una fotografía publicada en las historias de sus redes sociales, Eva se refirió a “los angelitos”, el propio y el de su amiga. También dedicó el día a admirar el nuevo logro de Santi. Eva publicó una serie de videos de ella y el grupo animando al pequeño de un año de edad mientras intentaba caminar. “Se esfuerza mucho”, fue el título que la actriz de Desperate Housewives capturó en el video de su hijo dando algunos pasos y cayendo.

La productora de Grand Hotel fue víctima de esta graciosa broma al principio del verano

Santi nunca se rindió. El pequeño Bastón lo intentó una y otra vez y por fin pudo avanzar hasta los brazos de su mamá. Eva no pudo contener sus emociones y lo animaba mientras el bebé superaba este gran desafío. Más tarde, la artista publicó una fotografía de su hijo descansando con uno de sus atuendos favoritos. “Mi dulce ángel”, escribió. “(Esta es su pijama favorita y más cómoda, pero sucede que se trata de la bandera de Inglaterra)”, explicó.