Cardi B habla sobre sus dificultades financieras con Bernie Sanders en una estética de uñas

Cardi B se ha vuelto política para su más reciente colaboración. La rapera intérprete de Motorsport se reunió con el candidato demócrata Bernie Sanders para crear un video informativo de camino a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Ambos discutieron sobre su tema favorito: el dinero. La charla, que recibió el voto de los millones de seguidores de la artista, se enfocó en los planes del senador de Vermont de incrementar el salario mínimo. Para Cardi B era importante destacar este tema porque sufrió dificultades financieras en el pasado. “Por ejemplo, como nativa de Nueva York, no ahora sino cuando todavía no era famosa, sentía que, sin importar cuántos trabajos tuviera, no podía cubrir todos mis gastos del mes”, explicó a Bernie durante su plática.

Cardi B se reunió con el senador Bernie Sanders para sostener una sincera charla acerca de sus políticas sobre el salario mínimo

“No podía pagar mi renta, transportarme y comer”, continuó Cardi B. “El asunto es que tú conoces a ciertas personas que les agrada presumir que ahora hay más empleos en Estados Unidos”, añadió, “pero es como, sí, claro, hay un incremento en el empleo pero, ¿cuánto pagan en esos empleos? Prácticamente no pagan nada”. Bernie, de 77 años de edad, compartió la frustración de la rapera y explicó por qué respalda la nueva legislación para incrementar el salario mínimo a $15 e implementó políticas que facilitaran la formación de sindicatos por parte de los empleados.

Cardi ha sido honesta acerca de su vida anterior a su ascenso a los sitios más altos en las listas de popularidad. La nativa del Bronx reveló que trabajó en un supermercado y ganaba $200 a la semana, antes de abandonar ese empleo para ser desnudista. Esta no es su última conversación con Bernie. La artista anunció que se difundirán más videos con más respuestas en los próximos meses.

La intérprete de Bodak Yellow y el candidato demócrata conversaron acerca de su tema favorito: el dinero

Cardi B no es ajena a las discusiones sobre política y no tiene problema alguno en utilizar su plataforma para hacerlo. En 2018 la mamá de la pequeña Kulture Kiari Cephus reveló que la historia es una de sus grandes pasiones. “Me encanta la ciencia política”, dijo a GQ. “Adoro al gobierno. Estoy obsesionada con los presidentes. Tengo obsesión por cómo funciona el sistema.”