Roselyn Sánchez y Eric Winter aportaron el encanto a su más reciente evento. La pareja de famosos asistieron a la boda de su amiga Michelle Delamor con su hija de siete años de edad, Sebella Rose Winter. Si bien es cierto que Roselyn y Eric causaron impacto con su estilo para bodas, la verdadera estrella de la noche fue Sebella, quien bailó toda la noche con su “pareja”.

Roselyn Sánchez y Eric Winter llevaron a su hija de siete años de edad a una boda

“Gran noche celebrando la boda de Chris y @michelledelamor”, publicó el papá de Sebella en sus redes sociales para acompañar una galería de fotografías de la velada. También enfatizó el detalle simpático de que su hijita bailó con una pareja. “Me complace haber recuperado a Sebella después de que bailara toda la noche con su pareja… estresado. Cuando menos sus pasos de baile son mejores que los míos”, bromeó.

La primera fotografía es de Roselyn y Eric sentados con su hija en la ceremonia y la segunda es una pose de Eric con Sebella. En la última foto, Sebella baila con un muchachito y se divierte de lo lindo. “Acerca de anoche con mi familia”, anotó Roselyn en su propia publicación.

Roselyn, quien también es mamá de Dylan Gabriel Winter, de un año de edad, se sinceró acerca de ser una madre que trabaja y reserva tiempo para sus hijos. “Sí siento culpabilidad de mamá”, dijo a Eva Longoria en el número de mayo/junio de HOLA! USA . “Como cuando Sebella tiene una función especial en la escuela y yo no puedo asistir porque estoy trabajando, pienso: ‘¿Estoy cometiendo un error?’ Porque no quiero que cuando sea adolescente me diga: ‘Nunca estuviste allí para mí’. Entonces me aseguro de estar presente para las cosas importantes.”

Sebella Rose Winter fue captada bailando toda la noche

La actriz de 46 años de edad también se refirió a su relación con su hija y cómo intenta inspirarla. “Platico con ella y le digo: ‘Sebi, quiero darte la mejor educación posible; yo amo trabajar pero trabajo duro para ti'”, comentó. “Intento hablar con ella para que comprenda. Es muy inteligente pero también muy pequeña.”