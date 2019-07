Alex Rodriguez le declara todo su amor a Jennifer Lopez en un mensaje por su cumpleaños 50

Es un día muy especial para Jennifer Lopez. La cantante cumple 50 años de edad y lo celebra no sólo con una gira dedicada a esa temática, sino también rodeada de la gente que más ama en uno de los mejores momentos de su vida. En medio de este gran festejo, no podía faltar la emotiva felicitación de Alex Rodriguez, su prometido, quien armó un video muy especial para declararle todo su amor en este día.

"¡Es tu fiesta, Jennifer! Gracias por invitarnos a todos a compartir este día tan especial contigo", agregó A-Rod después de publicar el clip en el que la halaga por ser "La mejor compañera de vida, la mejor hija, la mejor madre, la mejor artista. Te amamos", se le escucha decir muy enamorado mientras se narran varias imágenes y momentos de su vida juntos se narran con el tema This is the Time, de Billy Joel.

Alex Rodriguez y Jennifer Lopez se comprometieron en marzo pasado

"Desde que estamos juntos me has hecho sentir como si todos los días fueran mi cumpleaños", agregó el ex beisbolista para su amada. "Gracias por tu pasión, tu energía, tu inspiración y tu infinita búsqueda por ser mejor cada día", dijo con una gran sonrisa, y cerró su mensaje con un sobrenombre bastante especial: "Te quiero mucho, Macha".

La reacción de Jennifer Lopez al ver su video

Como todas las mañanas, Jennifer Lopez revisó su teléfono para estar al tanto de lo que sucede en el mundo, y vaya sorpresa que se encontró al ver en su feed el video que su prometido había hecho especialmente para ella. Emocionada, la cantante respondió a tan bello detalle.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez tienen una vida familiar juntos al lado de los hijos de ambos

"Estoy llorando. Amo nuestra vida. ¡Te amo tanto! Gracias mi hermoso macho", replicó la festejada con varios corazones en su mensaje. Alex, además, publicó una fotografía de ambos juntos y muy cariñosos, tal como una imagen de la nueva versión de The Lion King, que él comparó para después titular "El amor de mi vida".