Una de las películas más esperadas del año, The Lion King, se estrenó durante el fin de semana pasado. Si no la has visto, es una obra maestra tanto en efectos especiales como en la música que contiene. Beyoncé , quien estelariza la película como Nala, lanzó toda la banda sonora inspirada en la historia y (alerta de spoiler) también participa en la película con una nueva canción. Ahora, otra celebridad y también cantante agrega su versión a la famosa banda sonora: Sofia Carson dio a sus admiradores un vistazo de su próximo video musical titulado Ciclo Sin Fin.

Sofia Carson presentó el corto de un nuevo video musical para The Lion King

La artista de 26 años de edad publicó el corto del video en sus redes sociales, para deleite de sus fanáticos. La canción Ciclo Sin Fin se traduce como ‘Circle of Life’ y es un tributo a la icónica canción original escrita por Sir Elton John que aparece tanto en la versión animada de Disney de 1994 como en la nueva versión de 2019. “El círculo de la vida nos mueve a todos a través de la desesperanza y la esperanza, a través de la fe y el amor”, escribió Sofia para acompañar el corto del video musical. “El Ciclo Sin Fin. Llega el jueves. Sigan siendo mi corazón.”

En el video, las poderosas notas iniciales de la canción se escuchan mientras Sofia aparece vestida con un impresionante traje anaranjado. A continuación se reproducen escenas de la película dirigida por Jon Favreau, entre tomas de la cantante de pie en lo que parece ser un territorio desierto que recuerda a Pride Rock. La canción está incluida en la versión digital de la banda sonora original de The Lion King para Latinoamérica y el lanzamiento del video completo está programado para el jueves 25 de julio.