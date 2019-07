Joe Manganiello bromea acerca de anotar un home-run con Sofía Vergara

Sofía Vergara y Joe Manganiello son una de nuestras parejas favoritas. Tanto si organizan una fiesta temática de Game of Thrones como cuando publican las fotografías de sus vacaciones en Italia, nos causan un severo caso de temor a perdernos algo de su relación. Los fanáticos de esta pareja de Hollywood están listos para más emociones este verano porque la actriz de Modern Family y la estrella de Magic Mike están a punto de estrenar su drama de béisbol Bottom of the 9th (antes titulada Stano) el próximo 19 de julio.

“Fue muy divertido”, dijo Joe sobre rodar una película con Sofía Vergara por primera vez

Tal parece que el primer rodaje de Joe y Sofía juntos fue un home-run. Manganiello actúa y produce la cinta, lo cual dio origen a una broma que implicó que llegó “a primera base” con su sensual esposa. “Contraté a mi esposa y por eso ahora pudimos actuar juntos por primera vez”, rio Joe en una entrevista con ET. “Ella tuvo que dormir con el productor”, añadió.

Sofía y Joe durante el rodaje de Bottom of the Ninth en Queens, Nueva York

En el drama, Joe interpreta a un ex beisbolista de las Ligas Mayores que sale de la cárcel después de 17 años. Tras entrenar a un pequeño equipo de ligas menores, el hombre decide intentar un regreso al diamante y reunirse con el amor de su vida, interpretado por Sofía. El actor, quien se casó con la bella colombiana en 2015, reveló cómo fue trabajar con su esposa para su debut como pareja en la gran pantalla. “Ambos estábamos trabajando, lo cual facilitó mucho las cosas”, indicó. “La verdad es que no quería irme de allí. Fue muy divertido.”

Meses antes, Sofía se sinceró acerca de cómo es trabajar con su esposo y parece que el sentimiento es mutuo. “¡Fue muy divertido para mí! Desearía poder trabajar más con él”, dijo a Men’s Health . “Compartíamos un tráiler y era genial conducir al trabajo y regresar juntos mientras ensayábamos nuestros diálogos y bebíamos café. Fue muy fácil para mí interpretar a la mujer que está enamorada de él. Era difícil para mí verlo enojarse o ponerse muy triste en las escenas. Me daban ganas de llorar.”

