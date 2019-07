La esposa de Scooter Braun responde a Taylor Swift: '¿Quién eres tú para hablar de bullying?'

Apenas es lunes pero ya hay MUCHO drama en Hollywood. Así está la situación: Taylor Swift está en pleito contra el mánager de celebridades Scooter Braun porque él adquirió Big Machine Label Group, la compañía disquera que posee el catálogo de música de la cantautora. El acuerdo de $300 millones hizo enojar tanto a la rubia que escribió una emotiva (énfasis en la emoción) respuesta al mundo para describir su dolor por la pérdida de los derechos de su música y afirmó que Scooter era un “bully”. Muchas grandes estrellas han elegido bandos, incluso Justin Bieber, pero ahora Yael Cohen Braun, esposa de Scooter, pone las cosas en claro.

Yael, la esposa de Scooter Braun, ha devuelto el fuego a las acusaciones de Taylor Swift sobre su marido.

Yael recurrió a sus redes sociales para escribir su propia carta para la artista de 29 años de edad, en la que cuenta al mundo la versión de ella y Scooter de cómo ocurrieron los eventos. “Nunca me ha gustado exhibir en público los trapos sucios, pero cuando atacas a mi esposo… aquí vamos”, escribió Yael. “Comencemos con @taylorswift, whoa. Aclaremos la situación. Se te dio la oportunidad de poseer tus masters, pero la rechazaste. Es interesante que el hombre que ‘te causa tanto asco’ crea más en ti que tú misma. Tu papá es accionista y fue notificado y Borchetta te lo dijo personalmente, antes de que esto se diera a conocer. Entonces no, no te enteraste junto con todo el mundo.”

En un inicio, Taylor declaró que ella se enteró de la adquisición de Scooter de su música con el resto del mundo pero, de acuerdo con Yael, Taylor fue informada de antemano. A continuación la esposa de Scooter se fue con todo contra la cantante y la acusó de bullying. “Y, chica, ¿quién eres tú para hablar de bullying? El mundo entero te ha visto cortar y desechar amistades como flores marchitas. Mi esposo es cualquier cosa menos un bully. Él ha dedicado su vida a defender personas y causas en las que cree…” ¡Auch!

Según la esposa de Scooter Braun, Taylor es la que ha intimidado a su marido. Foto: @yael

Yael también recordó los pleitos pasados de Taylor con Kim Kardashian y Kanye West. “Más allá de eso, es fácil darse cuenta de que el objetivo de hacer público todo esto es que la gente lo intimide. Se supone que debes ser un modelo a seguir, pero continúas promoviendo el bullying. Él es un mánager, no es Dios. Él no puede controlar las acciones de otros seres humanos, ni siquiera de sus clientes. No lo culpes porque Kim te descubrió en una mentira. Es vergonzoso, lo sé, pero los adultos asumimos nuestros propios errores.”

La esposa de Scooter continuó: “Aprendemos y crecemos gracias a esos errores. No desviamos las culpas ni borramos las líneas de la realidad para ajustarla a nuestras necesidades. Lo que no has visto es lo que ocurre detrás de las puertas cerradas, cuando él te ha apoyado y te ha defendido. Cuando ha desafiado a sus clientes a ser amables o a guardar silencio. Cuando ha conseguido una rama de olivo para ti en numerosas ocasiones”.

Por último, Yael concluyó su carta con una invitación para conversar con la cantante sobre estos asuntos, pero no a través de una publicación en las redes sociales. “@taylorswift, estoy aquí para platicar en privado en cualquier momento”, escribió.

¡Es tu turno, Taylor!