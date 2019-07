Aunque está a un par de semanas de lanzar su nuevo disco, Lover, Taylor Swift no pasa por su mejor momento profesional. La cantante recién publicó muy afligida que la mayor parte de su legado musical está a punto de pasar a manos de su exrepresentante, Scooter Braun, quien compró por 300 mdd la disquera Big Machine Label Group, en la que Taylor grabó sus primeros seis álbumes.

VER GALERÍA

Taylor Swift explicó que su exmanager, Braun Scooter, ahora es el dueño de la música de sus primeros seis discos

Para ella la noticia no es nada agradable, pues señala a Braun como una persona que le hizo bullying junto a Justin Bieber y Kanye West, y quien trató de echar abajo su carrera. Después de que Taylor publicara una carta explicando lo que sucede y cómo se siente, Justin Bieber replicó y a través de un mensaje en redes sociales se disculpó con Taylor por una publicación que hizo años atras.

Notas relacionadas:

- Los exnovios famosos de Taylor Swift que le han servido de inspiración

- 10 consejos de amor que hemos aprendido de Justin Bieber

"Hola Taylor. Primero que todo me gustaría disculparme por haber publicado ese post tan hiriente, en el momento lo creí gracioso, pero mirando hacia atrás es insensible y desatinado", escribió el intérprete de Baby al referirse a un post de hace tres años. Bieber agregó que su representante no tuvo nada que ver con aquel mensaje y que incluso le aconsejó no bromear de esa forma.

VER GALERÍA

Justin Bieber respondió a la carta que Taylor Swift publicó y le pidió una disculpa por un mensaje de hace tres años

"Scooter siempre te ha apoyado... Así que llevarlo a las redes sociales y hacer que la gente lo odie no es justo", agregó Justin sobre su manager. "¿Qué intentabas lograr al publicar ese blog? Sabías que al publicarla tus fanáticos irían y agredirían a Scooter", escribió el cantante, quien después aseguró que las cosas no son como ella las percibe. "Ni Scooter ni yo tenemos algo negativo que decir sobre ti, de verdad queremos lo mejor para ti", continuó Justin incitando a una mejor comunicación entre los tres.

VER GALERÍA

Justin Bieber aseguró que ni él ni Scooter tienen algo en contra de Taylor Swift

"Usualmente no contesto cosas como esta, pero cuando tratas desfigurar a alguien que quiero, eso es cruzar la línea", finalizó el cantante, quien decoró sus palabras con una foto de él junto a Taylor hace algunos años.

Taylor Swift y la situación que jamás imaginó

El fin de semana Taylor Swift publicó una carta en la que expresó que sus mayores miedos estaba a punto de hacerse realidad pues jamás maginó que el dueño de la disquera para la que trabajó hubiera vendido su música a la persona que tanto la atacó. "Este es Scooter Braun, acosándome en las redes sociales cuando estaba en mi momento más bajo. Está a punto de quedarse con toda la música que he hecho", escribió la rubia junto a una foto de Braun con Justin Bieber y el mensaje por el que el cantante se disculpó.

Loading the player...

"He tenido que tomar la horrible decisión de elegir y dejar atrás mi pasado. La música que escribí en el suelo de mi habitación y los vídeos con los que soñé, que pagué de mi dinero, del que gané tocando en bares, después en clubes, después en salas, después en estadios", anotó Taylor después de anunciar que ya no trabajaría con esa disquera.

"Mi legado musical está a punto de quedarse en las manos de quien lo ha querido desmantelar", agregó después de recordar las situaciones en las que se vio expuesta y que incluyen el incidente con Kanye West y Kim Kardashian, que inició en una entrega de premios en 2009 y que hasta la fecha le ocasiona conflictos. "Nunca en mis peores pesadillas imaginé que Scott Borchetta lo vendería a Scooter Braun", agregó.

VER GALERÍA

Taylor está enfocada en el lanzamiento de su nuevo disco, Lover

Ante el panorama, Taylor Swift confía en que las cosas serán mejores en el futuro. "Siempre estaré orgullosa de mi pasado. Pero para una opción más saludable, Lover saldrá el 23 de agosto. Triste y asqueada, Taylor", explicó la cantante con la esperanza de construir un nuevo legado musical.