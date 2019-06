Eva Longoria está cumpliendo su parte para normalizar la maternidad en la industria del entretenimiento. Desde el nacimiento de su hijo Santiago el año pasado, la directora de 44 años de edad ha viajado alrededor del mundo con su bebé, lo lleva a su trabajo y lo alimenta en el estudio. A pesar de que Eva ha logrado crear un ambiente de aceptación a la maternidad en las grabaciones de la serie de ABC Grand Hotel, admite en una nueva entrevista con la revista Parents que tener un hijo puede impactar en la carrera de una actriz después del parto.

“Creo que tiene que existir una normalización dentro de Hollywood para que la maternidad sea aceptada de forma más amplia”, confesó la estrella de Desperate Housewives. “Muchas veces [después de ser madre] ya no te dan los papeles sexy o tienes que esperar un tiempo hasta que ya luces de determinada manera.”

Eva regresó a trabajar semanas después de dar la bienvenida a su primogénito con su esposo, José “Pepe” Bastón. “Regresar al trabajo fue complicado”, comentó la actriz de Dora and the Lost City of Gold. “La lactancia durante el trabajo es difícil, solo por los tiempos para sacar la leche, para alimentarlo, para que duerma y cuando no duerme. Solo lo haces y lo logras.” Sin embargo, su hijo es “un bebé de ensueño” y eso ayudó mucho, según explicó. “Está sano, es divertido, duerme, come… nos lo ha hecho muy fácil.”

En fechas recientes, la estrella de Hollywood celebró el primer cumpleaños y el bautismo de Santi. Aunque solo es un bebé, Eva ya le enseña cómo ser “un buen hombre” a través de sus acciones, como contratar a una mayoría de mujeres en funciones de supervisión para su nueva serie en ABC. “Siento que ahora hay más presión para criar un buen hombre en este mundo y para asegurarnos de que comprenda la equidad y el feminismo”, dijo. “Pero no se trata de decírselo, sino de demostrárselo en su vida cotidiana.”

“Las exigencias son muy altas ahora que yo tengo un hijo”, señaló la directora ejecutiva de Grand Hotel. “Necesito asegurarme de cumplir mi parte para que el mundo sea mejor, por él y por todos los niños del futuro.”