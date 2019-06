Con el verdadero amor llegan los acuerdos. Penélope Cruz y Javier Bardem son una de las parejas de Hollywood acerca de las cuales existen más rumores. Sus admiradores adoran su buena química dentro y fuera de la pantalla, pero la actriz de 45 años de edad reveló que ella y su marido han llegado a un acuerdo especial. “Tomamos una decisión, una muy buena decisión para nosotros que es no hablar sobre nuestra relación”, dijo la estrella de Everybody Talks a la revista Tatler . “Sentiría muy raro hacerlo de otra manera. Simplemente no podría hacerlo.”

Penélope y Javier, de cincuenta años, se casaron en 2010 y son papás de Leo, de ocho años, y de Luna, de cinco años. A lo largo de su relación, la pareja ha llevado una vida privada de bajo perfil, manteniendo a sus hijos lejos de la atención pública y enfocándose en sus carreras. En fechas recientes, estos actores dieron a sus fanáticos un vistazo de su conexión cuando trabajaron juntos en Loving Pablo. En la película, Javier interpreta a Pablo Escobar, mientras que ella es su interés amoroso, Virginia Vallejo.

A pesar de que trabajar con su marido fue grandioso, Penélope no quiere que él atraviese de nuevo por ese proceso. “Él estaba emocionado por toda la comida chatarra que pudo comer para el papel”, comentó la actriz a Ellen . “Después de la película se volvió muy saludable. Creo que el aumento [de peso] fue muy rápido, pero toma tiempo perderlo.”

La pareja ha estado casada desde 2010.

La peor parte fue que su amor y su peso la siguieron hasta su casa. “Al final de la filmación no quería verlo así nunca más. Especialmente cuando filmamos la escena en la catedral, que es tan oscura y que fue tan difícil de hacer. Yo solo quería escapar de allí. Separas la realidad y la ficción tanto como puedes, pero hay una parte de ti que, desde luego, se verá afectada.”