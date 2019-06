Las claves del éxito para Laurie Hernández son simples: seguir mantras y tener perspectiva. La medallista olímpica se ha asociado con Alcon para la campaña “Eye Can, Eye Will” para crear una visión clara (literal y figurativamente) de su camino hacia los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio. Ahora, fresca después de un descanso de dos años del deporte, la nativa de Nueva Jersey se prepara para su segunda participación en las Olimpiadas. Si lo logra, volverá por segunda vez y dejará atrás su adolescencia. “Lo curioso de la gimnasia es que a los veinte años se te considera casi vieja”, dice a HOLA! USA. “Cuando tienes 16 la gente dice: ‘Por fin tiene la edad suficiente para las Olimpiadas’. Después, tan pronto como cumples veinte o más, todos dicen: ‘Muy bien, la abuela ha regresado.’”

La atleta continuó: “Eres la veterana del grupo cuando regresas una segunda vez. En realidad yo estoy disfrutando el deporte por lo que es. Siento que hay menos presión porque pude formar parte del equipo de 2016 y me presioné mucho para lograrlo. Fue maravilloso. Ahora puedo disfrutar donde estoy y el hecho de ser capaz de tener una visión clara en todo lo que hago”.

Continúa leyendo para descubrir el mantra que rige la vida de Laurie y cómo vive la última etapa de su adolescencia.

La atleta de 19 años inspira a otras personas al asociarse con Alcon para la campaña “Eye Can, Eye Will”.

HOLA! USA: Felicitaciones por tu más reciente campaña. ¿Cómo ideaste tu mantra “Eye Can, Eye Will” con Alcon?

Laurie Hernández: “En realidad creo que se refiere a 2016, cuando competía en el equipo de equilibrio. Me dije a mí misma: ‘Puedo hacerlo’ y la cámara tomó una muy buena imagen de ese momento. Resultó que se hizo viral en las redes sociales. Descubro que los mantras son muy importantes en mi vida. Tengo notas adhesivas en todas las ventanas y paredes de mi habitación y en los espejos del baño.”

Tú eres una influencia para muchas jovencitas. ¿Quién influye en ti?

“Mi familia es una parte importante de mi carrera como gimnasta, en mi trayectoria y en asegurarse de que yo tenga la confianza de subir y hacer lo mejor que pueda. Salir allí y [también] decirme a mí misma ‘yo puedo hacerlo’. Yo creo en mí misma.”

¿Qué es lo que te gustaría que la gente supiera acerca de la comunidad de gimnastas y compañeros?

“Me aseguraría de que todos pudiéramos promover no solo que fuimos uno de los equipos de gimnastas más diversos en mucho tiempo, sino que trabajamos fuerte juntos. Cuando trabajamos juntos es cuando la magia realmente sucede.”

¿Qué significa para ti ser una latina que ocupa el escenario principal en las Olimpiadas?

“Hubo una convivencia después de 2016 donde recuerdo que muchas familias hispanas vinieron y dijeron: ‘Te vimos en las Olimpiadas; vimos tus rizos; te vimos a ti. Mi hija no creía que pudiera practicar deportes o hacer gimnasia, pero vio a alguien que luce como ella y ahora quiere intentarlo’. Eso fue asombroso para mí. No me había dado cuenta del gran impacto que tuve.”

Apenas cumpliste 19 años. ¿Cómo celebraste?

“Vivo en Orange County, California, por mi entrenamiento y mi hermano vino desde Nueva Jersey a visitarme. A pesar de que solo estuvimos juntos durante un fin de semana, derritió mi corazón. Suena interesante tener 19 años. Me estoy aferrando a la última etapa de mi adolescencia con toda el alma.”

¿Cuáles son algunas de tus metas personales y profesionales desde hoy hasta los siguientes Juegos?

“Llegar a las Olimpiadas. Esa es la principal [meta]. Suena tonto, pero al mismo tiempo es muy difícil. Hay muchos calificadores diferentes, así que formar parte del equipo. También aceptar quién soy y dónde estoy en este momento en el mundo de la gimnasia.”

¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cuál es la parte más complicada? ¿La más fácil?

“Creo que la parte más complicada ha sido regresar y acostumbrarme a la gimnasia. En verdad es un deporte doloroso. Es solo volver a acostumbrar a mi cuerpo a hacerlo una y otra vez. Pero hay mucho amor que surge de ello; ser capaz de decir que mi trabajo, literalmente, es hacer piruetas no está tan mal.”

Tú fuiste parte de las cinco finalistas. Si pudieras acuñar su nombre y mantra para el 2020, ¿cuál sería?

“Creo que tengo que usar ‘Podemos hacerlo’ como equipo, porque nos consideramos las Cinco Finales dado que fuimos las últimas cinco chicas en competir. Para el 2020 se ha reducido a cuatro chicas, ¡así que quizá podríamos ser las Primeras Cuatro!”