Prepárate para presenciar el regreso de Marc Anthony a la pantalla grande. El intérprete de Vivir Mi Vida participará en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda In the Heights. El creador de Hamilton recurrió a sus redes sociales para hacer esta gran revelación: “Muy bien, la verdad es que ya no puedo contenerme más. El papá de Sonny será interpretado por @marcanthony. Es un papel breve pero esencial… Y todavía no puedo creerlo. #intheheightsmovie”. El cantante de cincuenta años de edad ya se encuentra filmando en las locaciones.

El viernes 7 de junio Marc compartió una fotografía que incluye a la estrella de la película, Anthony Ramos. “De regreso en el barrio, divirtiéndome con Jon Chu, Anthony Ramos en el set de #intheheights #LinManuelMiranda”, escribió. In The Heights se basa en el musical ganador del Tony de Lin que cuenta la pintoresca historia de los residentes de Washington Heights, en Nueva York. Además de Marc y Anthony, el reparto cuenta con Corey Hawkins, Dascha Polanco, Olga Merediz y Melissa Barrera. Marc, quien creció en el Spanish Harlem de Nueva York, tiene una larga lista de créditos de actuación.

No te pierdas a Marc Anthony hablando acerca de su mayor influencia en la vida y en la música:

El actor puertorriqueño participó en Man on Fire, The Substitute y, con Salma Hayek , en In The Time of Butterflies. In The Heights es la primera película en la que el cantante aparecerá en la pantalla grande después de haber actuado junto a su exesposa Jennifer López en El Cantante, en 2006. En una reciente entrevista con Enrique Santos , el intérprete de You Sang To Me reveló que su película favorita es The Color Purple porque “es increíble”.

El cantante ganador de Grammy ha sido elegido para el papel del padre de Sonny.

El intérprete de Está Rico también reveló que prefiere las películas románticas a las de terror. “Siempre puedes aprender algo nuevo. Nuevos trucos”, señaló. Desempolva tus cuerdas vocales y prepárate para bailar en las calles. In The Heights llegará a los cines en 2020.

