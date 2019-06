Confirmado: Irina Shayk y Bradley Cooper se han separado

Los rumores eran ciertos: Irina Shayk y Bradley Cooper han terminado su relación de cuatro años, al menos así lo confirmó una fuente cercana a People. Ambos tienen una hija en común, Lea De Seine, quien llegó al mundo en marzo de 2017. La modelo rusa de 33 años y el guapo actor de 44 conformaban una de las parejas más atractivas de Hollywood y de momento están intentando llegar a un acuerdo amistoso para compartir la custodia de su hija, asegura el citado medio. Sin embargo, ninguno de los representantes de los artistas se ha pronunciado hasta ahora.

Esta semana, varios medios internacionales afirmaron que su relación estaba pasando por una crisis y que podrían separarse en cualquier momento. "Por su hija, lo siguen intentando", dijo una fuente al medio Page Six. En el pasado, Irina conversó con Glamour sobre la importancia de mantener su romance en privado. "Tengo muchos amigos que comparten gran parte de su vida personal en Instagram o en las redes sociales, muy públicamente". Y continuó: "Lo admiro y creo que es genial, pero creo que se trata de una elección personal. Debido a que mi trabajo me obliga a estar allí, decidí que mi vida personal será tranquila. Por eso se llama personal, porque es algo para ti y tu familia, y me siento feliz con eso".

Bradley e Irina fueron vistos hace unos días paseando por las calles de Los Ángeles con su hija y se mostraron muy serios y sin intercambiar palabra. La última vez que fueron vistos juntos en público fue el 24 de febrero, cuando desfilaron por la alfombra roja de la 91º edición de los premios Oscar acompañados de la madre del actor, Gloria Campano Cooper. En ese momento, los artistas intercambiaron risas e hicieron gestos de cariño, por lo que nadie imaginaba por lo que estaban pasando. Además, esa misma noche Bradley se subió al escenario para cantar con Lady Gaga Shallow, el tema principal de la película que protagonizan, A Star is Born.

Irina y Bradley comenzaron a salir en la primavera de 2015 y desde entonces, han estado viviendo su relación con la máxima discreción y, aunque al principio jugaban al despiste y se mantenían alejados de los focos, al poco tiempo decidieron no ocultarse más y han protagonizado románticos posados en varias alfombras rojas.

Hola USA contactó a los representantes de la pareja para obtener un comentario oficial al respecto.