Casi dos meses después de que Hilaria Baldwin confirmara la triste noticia de que había sufrido un aborto , Alec Baldwin alaba a su esposa por ser tan honesta acerca de una situación tan sombría y personal. “Mi esposa es muy autónoma”, dijo el actor de 61 años de edad a People . “Ella hace lo que considera que es correcto. Yo tengo mucha confianza en su juicio. Ella es una mujer muy sabia.” La madre de cuatro pequeños habló abiertamente por primera vez sobre lo que le ocurría en las redes sociales cuando publicó una selfie y explicó que “parecía que estaba experimentando un aborto”.

El actor alabó a su esposa después de que ella habló abiertamente acerca de su aborto.

La estrella de Framing John DeLorean continuó con una broma: “Si digo ‘buenos días’ a mi esposa, ella se embaraza”. Agregó: “Muchas personas no viven la misma situación. Tienen dificultades y es una gran batalla para ellas. Mi esposa decidió hablar al respecto porque pensó que forma parte de todo el escaparate de su visión acerca de la salud”.

Cuando Hilaria, de 35 años de edad e instructora de yoga, compartió sus dudas acerca de la posibilidad de perder a su quinto hijo, recibió críticas de algunas personas por ser tan sincera sobre sus temores en relación con su embarazo. Sin embargo, la autora de The Living Method explicó que habló al respecto “porque es algo que le sucede a mucha gente y, como mujeres, somos educadas para enfrentarnos a ello en silencio”.

“Mi esposa decidió hablar al respecto porque pensó que forma parte de todo el escaparate de su visión acerca de la salud”, dijo Alec.

Hilaria continuó: “En definitiva se supone que no debes decir nada antes de las doce semanas. En parte, esto se debe a que la gente es supersticiosa o porque así siente que será más fuerte. Gran parte de esto, para otra gente, es el temor. Yo no creo que debamos vivir con ese temor”.

La pareja ha procreado a cuatro hijos y esperaba al quinto. Foto: @hilariabaldwin

Alec e Hilaria son los padres de Carmen, de cinco años, Rafael, de tres, Leonardo, de dos y Romeo de diez meses de edad. En los meses siguientes a su pérdida, la instructora de acondicionamiento físico ha continuado guiando su vida con mucho ejercicio y se ha hecho acompañar por sus seguidores en su proceso para recuperar la figura y la salud.

“Cuando me siento triste, me gusta recordarme a mí misma que la tristeza pasa como una estación. Me gusta contemplar mis bendiciones, mi felicidad, y siempre recuerdo que muchos buenos momentos me esperan en el futuro”, escribió.