Priyanka Chopra desea dejar su huella en el mundo. Ella desea que sus futuros hijos con Nick Jonas tengan motivos para sentirse orgullosos. “Quiero cambiar el mundo un poco”, agregó. “Mi gran reto es crear una carrera y un legado formidable para mí misma, pero al mismo tiempo quiero provocar un cambio”, comentó la estrella de Isn’t It Romantic a la revista InStyle . Cuando llegue el momento adecuado y nazcan los bebés Jonas, ellos tendrán mucho por celebrar.

“Quiero que mi existencia tenga un significado. Quiero que mis hijos exclamen: ‘Sí, esa fue mi madre.’” Priyanka, de 36 años de edad, y Nick, de 26, pronunciaron sus votos nupciales durante una serie de ceremonias en diciembre. Poco después, el intérprete de Sucker expresó su deseo de comenzar una familia con su esposa. “En definitiva quiero ser padre algún día”, dijo durante una aparición en The Rewind with Guy Raz de Spotify. “Creo que es un sueño real y considero que he tenido que crecer demasiado rápido.”

La familia Jonas ya ha crecido este año. Con la boda del hermano mayor de Nick, Joe Jonas, con Sophie Turner en mayo , el vínculo entre Priyanka y su nueva familia es más fuerte que nunca. De hecho, cuando los críticos expresaron algo negativo acerca de su relación, la actriz indicó que todos se enojaron excepto ella.

“Nick, Joe, Sophie, mi mamá, los padres de él, todos estaban furiosos escribiendo en sus teléfonos”, indicó Chopra. “Estaban muy molestos.” Una razón por la que la familia no está enojada es por el lazo que existe entre las J-Sisters (Priyanka, Sophie y Danielle, esposa de Kevin). De hecho, la más preocupada es la actriz. “Temo por los chicos”, dijo a la publicación. “Siempre les robamos la atención.”