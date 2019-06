Jessica Alba habló con honestidad en la octava conferencia anual Her Campus Media. Durante su charla, la actriz y empresaria relató su travesía como mujer de negocios para sus empresas Honest y Honest Beauty, durante la cual encontró confianza, diversidad e inclusión, entre otros temas candentes. Al profundizar en su vida personal, la mujer de 38 años de edad reveló que asiste a terapia con su hija de diez años de edad, Honor. La madre de tres pequeños explicó que acude con su hija mayor para “aprender cómo ser una mejor madre para ella y cómo comunicarme mejor con ella”.

La fundadora de Honest Beauty se sinceró acerca de asistir a terapia con su hija mayor. Foto: @jessicaalba

La actriz continuó: “Algunas personas piensan, como en mi familia, que hables con un sacerdote y eso es todo”. (vía The Hollywood Reporter .) “En realidad no me siento cómoda hablando con él acerca de mis sentimientos.” Jessica agregó: “No crecí en un ambiente donde hablaras sobre estas cosas. Solo tenías que callártelas y continuar con tu vida. Entonces yo encuentro mucha inspiración con solo conversar con mis hijos”.

La actriz de L.A. Finest también es mamá de Haven, de siete años de edad, y de Hayes, de un año, con su esposo, Cash Warren . En mayo, Jessica visitó The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde dijo al anfitrión del programa nocturno que no anima a sus hijas a salir con chicos ni nada dramático.

Jessica y su esposo, Cash Warren, son los padres de Honor, de diez años, Haven, de siete años, y Hayes, de un año.

Sin embargo, tal parece que Honor, quien muy pronto entrará a la pubertad, opina de manera distinta. “Ella dice: ‘¡Pero yo amo el drama!’”, confesó la actriz de No Activity imitando a su hija. Jessica añadió: “No estoy emocionalmente lista para una chica púber o una adolescente, con las hormonas y las preguntas”.

Durante su charla con Jimmy, la californiana también reveló que su pequeño hijo es el indicado para tomar la delantera en asuntos de imagen. “Él es más lindo que mis hijas. Eso es seguro”, dijo al presentador. De acuerdo; Jessica solo dijo quién de sus hijos es el más bonito, ¡pero no reveló quién es su favorito!