¡Barcelona está de fiesta! Miley Cyrus está programada para actuar en el festival musical Primavera Sound, ¡y sus admiradores se han vuelto locos! La artista de 26 años de edad y su esposo, Liam Hemsworth , con quien se casó en diciembre 2018, arribaron a la ciudad española el 30 de mayo para su presentación, que tendrá lugar en el Parc del Fòrum. Miley será una de las artistas principales de la noche. Cuando la intérprete de Bangerz llegó, docenas de emocionados admiradores ya la esperaban y gritaban: “¡está llegando (she is coming)!”.

Miley publicó un video de sus entusiastas admiradores a su llegada a Barcelona. Foto:@mileycyrus

Miley publicó algunos videos cortos de sus leales seguidores en modo fanático y escribió: “Sí, aquí está”. She Is Coming es el título de su séptimo y último álbum que incluye artistas invitados como Ghostface Killah, RuPaul y Swae Lee. La ex estrella de Disney Channel divertirá a sus admiradores españoles con nuevas canciones como Mother’s Daughter, D.R.E.A.M. y Cattitude, que fusiona el rock y el hip-hop.

La presencia de Miley en el festival anual tomó a sus admiradores por sorpresa. Originalmente se programó que Cardi B fuera una de las estrellas principales, pero tuvo que “cancelar unilateralmente su presencia en el festival debido a compromisos promocionales impostergables en Estados Unidos”, como informó la organización. Sin embargo, los asistentes al evento quedaron fascinados por el hecho de que la intérprete de Party in the USA fuera elegida como sustituta. Miley actuará en el mismo escenario que Carly Rae Jepsen, Janelle Monáe y Robyn, entre otros.

La cantante será una de las estrellas principales en el festival musical Primavera Sound. Foto: @mileycyrus

Miley y Liam se han presentado en un evento público tras otro. La hermosa pareja fue vista recientemente en la Met Gala el 6 de mayo. En abril hicieron acto de presencia en la premier mundial de Avengers: Endgame.

