¡Papás orgullosos! Alex Rodríguez capta la reacción de Jennifer Lopez y Marc Anthony al ver su hijo cantando

Sin duda, Jennifer Lopez y Marc Anthony vivieron un día lleno de emociones. A pesar de que están divorciados desde 2014, por el bien de sus hijos llevan una excelente relación. Incluso, Marc tiene una buena química con el prometido de su ex esposa, el expelotero de los Yankees, Alex Rodríguez. Y eso quedó más que demostrado el día de ayer, cuando los tres acudieron al festival escolar de los mellizos Emme y Max. A-Rod grabó unos videos de los orgullosos padres viendo a sus hijos en el evento, además de compartir la reacción de Marc y JLo al ver a su hijo hacer un solo frente a toda su escuela.

Max, de 11 años, sorprendió a todos con su talento y su voz, además de demostrar que, a pesar de ser el más reservado de los mellizos, al igual que su hermana heredó la vena artística de sus padres. El novio de Jennifer compartió un video del chico haciendo un solo del tema You’re still the one de Shania Twain.

Con un sombrero vaquero y toda la actitud, Maximilian David tomó el escenario e hizo que sus padres, así como A-Rod, se sintieran súper orgullosos. Alex grabó la reacción de su novia y de Marc, quienes no dejaban de aplaudir y cantar la canción al mismo tiempo de su hijo conquistaba a todos.

Alex también se mostró orgulloso del hijo de Jennifer, pues él lo ha visto crecer y seguramente fue testigo de lo duro que Max trabajó para lograr una actuación memorable en el festival de su escuela. El también comentarista deportivo publicó una imagen del programa del evento y destacó la actuación del chico, con el que tiene una relación como de padre e hijo.

¡Quién lo hubiera imaginado! Curiosamente, Max es más tímido que Emme y esta es una de las pocas ocasiones en las que se ha dejado ver cantando en público y además, con la responsabilidad de un solo en un festival escolar frente a sus compañeros de clase y decenas de padres de familia.

Una sana y cordial relación por sus hijos

En 2011, JLo y Marc sorprendieron al mundo cuando dieron a conocer su separación. Tres años después, los cantantes quedaron oficialmente divorciados, y a pesar de esto, mantienen una convivencia sana por el bien de los mellizos. En más de una ocasión así lo han demostrado, y dejan claro que son unas personas maduras y súper respetuosas.

El año pasado, Marc, JLo y A-Rod se encontraron en el recital de baile de sus hijos y compartieron varias fotografías juntos, en las que aparecen con sus hijos y con las del deportista, Ella y Natasha, así como Alex 'Chase' Muñiz, el hermano de Arianna, la hija mayor de Marc. Aunque el joven no es hijo biológico del salsero, él lo quiere como uno más de los suyos y siempre está presente en los momentos familiares más importantes.