Más enamorada que nunca y con los sentimientos a flor de piel, Jessica Biel no pudo contener las lágrimas al expresar su admiración ante la ética profesional de su esposo Justin Timberlake a lo largo de su carrera y sobre todo durante su más reciente tour Man of the Woods. “Oye, chico de Tennessee”, dijo la actriz en un video que compartió en su cuenta de Instagram, quien es originario de Memphis.

Vestida de manera informal, con una gorra de camuflaje y sin una gota de maquillaje, Biel habló directamente a la cámara, explicando a sus followers que casi susurra porque en la habitación de al lado su marido se alistaba para lo que sería la noche de clausura de su gira mundial. Durante el video, Jessica Biel lamentó que el tour llegue a su fin, pues sería la última vez en mucho tiempo antes de volver a ver a Justin “haciendo lo suyo” sobre el escenario.

"Diría que estoy muy orgullosa de ti, pero siento que eso es el eufemismo del siglo y que, de alguna manera, me apropio de lo que has hecho en el último año y medio", dijo la actriz. Si bien la pareja, que se casó en 2012, es muy celosa a la hora de compartir la vida privada de su hijo Silas, no teme en mostrar su amor y afecto de manera pública, especialmente en redes sociales.

“Cada noche me asombra verte ahí arriba alcanzando la gloria haciendo aquello para lo que has venido al mundo", dice mientras los ojos se le llenan de lágrimas. "Me inspiras e inspiras a Silas. Inspiras a todos los que están a tu alrededor. Todos tus fans, todos tus amigos y familiares querrán ahora trabajar tan duro y con tanta pasión como tú”.

El cantante de Can't Stop the Feeling respondió el tierno gesto de su mujer y debajo contestó: "Quiero decir... no estoy llorando. ¡Estás llorando! No puedo con este mensaje. Te amo".