Dora and the Lost City of Gold ya se perfila para ser una de las películas más divertidas del año ¡y aún no se ha estrenado! Mientras contamos los días para su llegada a los cines -el próximo 2 de agosto- el cuarteto de protagonistas de este live action de Nickelodeon, ha comenzado a entretenernos mientras andan de promoción de la película. Obviamente hablamos de Eva Longoria, Eugenio Derbez, Michael Peña y la mismísima Dora, o sea, Isabela Moner.

Do, do, do, do, do selfie! Foto: Instagram/@mvegapena

Esta semana, Michael ha hecho reír a carcajadas a sus seguidores con lo que se suponía que era una selfie de los cuatro actores tomada desde el escenario del CinemaCon. "Epic Selfie de @evalongoria @ederbez @isabelamoner y yo", escribió junto a una instantánea fallida de sus coestrellas en The Colosseum, del Caesars Palace de Las Vegas. Parece que Michael no está acostumbrado a tomar selfies, ya que la toma capturó menos de lo que esperaba y la audiencia presente apenas si se logra ver.

Mientras que Michael e Isabela se pueden ver en la esquina de la foto, Eva y Eugenio son apenas visibles. "El público estaba muy animado", bromeó Isabela en la sección de comentarios, refiriéndose al hecho de que la multitud no estaba bien iluminada. Muy divertida, Eva comentó con algunos emojis de risa. Mientras tanto, la actriz Jenna Elfman se burló de su amigo y e ironizó con sus “habilidades” para la fotografía.

La fallida fotografía del actor de 43 años, es solo un ejemplo de lo divertido que está resultando todos estos viajes de promoción. El pasado 5 de abril, Eva compartió una fotografía en la que se les ve a los cuatro protagonistas a punto de abordar un jet privado. “¡Amo a este grupo de seres humanos”, escribió

"¡También te amo mamá!", escribió Isabella en los comentarios."¿Puedo ser como tú cuando sea grande?", agregó la joven de 17 años mostrando su admiración para Longoria. Eugenio, quien no solo protagoniza la película, sino que también la produjo, escribió con entusiasmo: "Go Dora Go!".