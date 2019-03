Jennifer Lopez y Alex Rodriguez no solo han conquistado a sus seguidores con su idílica historia de amor, también con la gran familia que han conformado con sus respectivos hijos. A pesar de ser un grupo numeroso, pareciera que cada vez que los recién comprometidos salen con sus retoños, los integrantes de este peculiar clan se unen aún más. Su última aventura tuvo lugar el pasado 30 de marzo, cuando JLo, A-Rod, Emme, Max, Ella y Natasha cerraron el mes con una increíble tarde familiar. ¿Dónde estaban? En un viejo y conocido barrio para la pareja: ¡El Bronx!

Equipo J-Rod! Photo: Instagram/@arod

“Una perfecta tarde de sábado”, escribió el exdeportista de 43 años junto a una selfie en la que aparece junto los chicos y su amada, en lo que fuera su antiguo hogar: el estadio de los Yankees. “Familia, amigos y un partido ¡en el estadio de los Yankees!”. En la foto, vemos a Jennifer cargar en sus piernas a su hija Emme, junto a ellas está Ella y a su lado Max y Tashi.

MÁS: La hija de Jennifer Lopez ¿seguirá los pasos de mamá?

La pareja se mantuvo discreta con sus lentes oscuros, mientras que los chicos lucían muy bien con atuendos inspirados en los Yankees. Max portaba orgulloso una gorra del que fuera el equipo del novio de su mamá, mientras que Tashi usaba el jersey. En general, todos combinaron entre si con los colores de los Yankees: azul y blanco.

“Take us out to the ballgame”, escribió Alex sobre un video en el que la familia completa canta el clásico tema deportivo. Todos lucieron sonrientes, evidentemente disfrutando de la compañía de todos los integrantes del clan, en un día soleado en El Bronx, lugar donde Jennifer creció.

MÁS: Alex Rodriguez deseó suerte a Jennifer Lopez de la forma más dulce posible

La estrella del pop fue vista recientemente en las calles de Nueva York acompañada de Emme, Ella y Natasha, mientras filmaba su nueva película Hustlers. La actriz compartió a través de Instagram Stories compartió una instantánea en la que vemos a Alex, sentado entre sus dos chicas y Emme. “El día 1 de Hustlers #FAMILIA”, escribió en la fotografía. La cantante de Get on the Floor, se dejó ver más tarde de la mano de su pequeña, justo cuando salían del set. A-Rod y sus hijas los seguían de cerca.