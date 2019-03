Justin Bieber y Hailey Baldwin posponen sus planes de boda

La historia de amor de Justin Bieber y Hailey Baldwin ha dado un giro inesperado. Si bien en septiembre del año pasado la pareja se casó por sorpresa en Nueva York tras solo unos meses de noviazgo y en ese momento manifestaron su deseo de llevar su amor al altar, parece que la boda tendrá que esperar más tiempo de lo planeado.

Hace unos días el cantante encendió todas las alarmas luego de publicar un mensaje -dirigido a sus fans- donde pedía que rezaran por él, ya que pasaba por un moento en el que se sentía especialmente "desconectado y extraño", una sensación que el canadiense ya había sentido en 2017 cuando decidió aparcar indefinidamente su carrera para encarrilar su vida. Ahora todo indica que no está pasando por un buen momento.

De acuerdo a las declaraciones de una fuente cercana a la pareja -reseñadas por People- el intérprete ha decidido posponer sus planes hasta que Justin se encuentre completamente recuperado. "Siguen queriendo celebrar la boda, pero ese no es su objetivo en este momento", asegura. "No han enviado ningún 'save the date'. Esperarán hasta que se sienta mejor y esté entusiasmado de volver a planificar el evento".

Desde hace un tiempo, la estrella del pop ha estado lidiando con una fuerte depresión y no quiere que eso sea un obstáculo para su felicidad. "Todavía está recibiendo tratamiento en ambas costas, pero se encuentra bien. Está muy, muy enfocado en mejorar. Quiere alcanzar su meta por sí mismo y por el bien de Hailey. Está seguro de que lo conseguirá", afirma la misma fuente que también destaca el gran apoyo que está suponiendo la joven para él: "No le está presionando en absoluto. Solo quiere que se centre en su salud mental".

Después de las continuas ida y venidas de su pasada relación con Selena Gomez, el intérprete de Sorry parece haber encontrado la estabilidad emocional junto a la modelo, aunque ambos reconocieron en una entrevista concedida a la revista Vogue que habían asistido a terapia para reforzar sus lazos. Según publica People, los allegados al artista aseguran que Hailey es la mayor defensora de Justin puesto que "le ama, le cuida y le ayuda a lidiar con todos sus problemas; ha sido bendecido con ella". Algo de lo que él mismo es consciente: “Es muy sensata y estructurada, que es lo que yo necesito. Siempre he querido tener una seguridad. Con el estilo de vida que llevo, todo es tan incierto... Necesito algo que sea de verdad. Y esa es mi chica".