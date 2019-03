A estas alturas, no es un secreto que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez -finalmente- están comprometidos. El fin de semana pasado, el ex beisbolista le entregó a su amada una sortija en medio de sus vacaciones. Y aunque la noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos, había quienes no lo creían por completo porque no habían visto fotos del gran momento. Para ellos, este es su día de suerte, pues JLo y ARod por fin compartieron con todos sus seguidores en Instagram las imágenes más tiernas de su compromiso a la orilla del mar. Fotos que han desatado en muchos de sus fans reacciones de ternura.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez compartieron en Instagram fotos de su compromiso a la orilla del mar. Foto: Instagram/jlo

La foto con la que Alex anunció al mundo que JLo le había "dicho que sí", daba una pista de que la pareja se había comprometido cerca del mar. En ella sólo se podía ver la sortija que ahora la cantante presume en su mano izquierda (una joya estimada entre uno y cinco millones de dólares). Ahora hay un panorama más amplio del punto exacto en el que ARod le pidió a su novia que pasaran el resto de sus vidas juntos. El ex jugador de los Yankees publicó una foto de él mismo en una rodilla frente a Jennifer Lopez muy sorprendida por la situación. 💙 "Sellando el trato. #FuturaSeñoraRodriguez", escribió al lado de la imagen.

Jennifer Lopez también compartió esa foto en su cuenta de Instagram, pero fue más allá con una serie de imágenes del feliz momento. Las primeras fotos muestran a Alex abriendo la cajita que guardaba la joya. La siguiente cuando le puso el anillo en el dedo. Y en las dos últimas se puede ver a la pareja recién comprometida fundida en un apasionado beso, celebrando su amor.

Un emotivo momento que compartieron con sus fans

La emoción de compartir ese gran momento llegó hasta las Instagram Stories de Alex Rodríguez, quien aprovechó el canal para agradecer a todos sus fans por estar presentes, aún virtualmente, para celebrar ese día tan especial. "No hay palabras que pueda compartir con ustedes, sólo sentimientos", escribió. "Gratitud. Emoción. Y… alegría. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer para seguir construyendo una familia y un futuro del que podamos estar orgullosos, y no podemos hacerlo sin ustedes. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, por sus mensajes de amor y las felicitaciones", agregó.