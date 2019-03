A cuatro días de ser ingresado de emergencia por una complicación, el actor Luke Perry murió a los 52 años. El artista, recordado por sus participaciones en series como Beverly Hills, 90210 y recientemente en Riverdale, falleció este lunes por la mañana, después de sufrir un derrame cerebral el miércoles pasado.

De acuerdo con TMZ, el actor de Riverdale murió rodeado de su familia en el hospital St. Joseph en Burbank, California. Sus dos hijos, Jack y Sophie, estaban con él, al igual que su prometida Wendy Madison Bauer. También estuvieron a su lado su hermano y hermana Tom Perry y Amy Coder, además de su exesposa Minnie Sharp y su padrastro Steve Bennett. Según los informes, Luke sufrió un derrame cerebral la semana pasada y fue sedado para recuperarse del trauma que le causó en el cerebro.

La carrera de Luke abarcó varias décadas e incluyó personajes icónicos: actuó como el rompecorazones adolescente Dylan Mckay en 90210 durante diez años y actualmente interpretaba al padre de Archie en la exitosa serie de televisión Riverdale, de CW. El actor tenía entre sus planes a futuro protagonizar la próxima película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, junto a los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.