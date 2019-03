Los Oscar llegaron y se fueron rápidamente y la mayoría nos quedamos a la expectativa sobre lo que pasará con la carrera de la actriz Yalitza Aparicio. Recordemos que la joven de 25 años, que alcanzó el estrellato gracias a su entrañable papel de Cleo en el éxito de Netflix, Roma, no tenía experiencia previa como actriz antes de protagonizar la película ganadora del Oscar, del director mexicano Alfonso Cuarón. Sin embargo, Yalitza fue nominada a un Oscar como Mejor Actriz y aunque no se llevó el premio a casa, sus fans la ven con una verdadera ganadora. Por esta razón, muchos de sus seguidores se emocionaron mucho al verla en un video al lado de la estrella de Orange Is the New Black, Uzo Aduba.

El clip es un tributo de Netflix a todas las mujeres en honor del Día Internacional de la Mujer. En el video de 60 segundos, Uzo comienza preguntando: “¿Alguna vez has estado en un lugar y no ves a nadie como tú?, ¿Has pensado que definitivamente perteneces ahí, pero sutilmente o tal vez no?" Ella continúa, “El mundo está lleno de ellos y sus límites". Yalitza aparece recreando una escena de Roma al lado de Uzo tal como ella dice, “Límites para quienes cuentan historias, quienes escriben, quienes dirigen, quienes actúan y quienes ven su vida reflejada”.

Unas semanas antes de los tan esperados Oscar, Yalitza reveló que estaba asumiendo un nuevo desafío en Hollywood: aprender inglés. La actriz mexicana reveló en una entrevista que quería seguir aprendiendo sobre la industria del cine y le gustaría seguir actuando.

Por lo pronto, aún no está claro cuál será el próximo paso en su carrera, pero seguramente no pasará mucho tiempo antes de que anuncie qué es lo que sigue en su camino para consolidar su carrera como actriz. ¡Manténganse al tanto!