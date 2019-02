¡Una nueva reina ha tomado el trono de Instagram! Selena Gomez perdió el lugar de honor como la mujer en Instagram más seguida. La cantante fue desplazada por la superestrella pop Ariana Grande. En realidad, la ventaja que tomó la intérprete de Love Me Harder no es mucha. De acuerdo con Billboard, Ariana tiene 146 millones 267 mil 801 seguidores, mientras que Selena le sigue los pasos muy de cerca con 146 millones 286 mil 173 seguidores, sin embargo, ambas cuentas reflejan 146 millones en sus respectivos perfiles. Billboard informó que los followers de Ariana aumentaron en 13 millones, en los últimos cuatro meses.

Durante ese lapso de tiempo, Ariana terminó su relación con Pete Davidson y reinó en las listas de éxitos con su álbum Thank U, Next. La interprete también se ha mantenido activa en la red social, usándola para acercarse a sus fanáticos. Selena y Ariana están detrás de la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo. El atleta portugués venció a la intérprete de A Year Without Rain como la persona más seguida en Instagram en octubre. Selena, de 26 años, y Cristiano, de 34, dominaron el sitio con una de las fotografías más populares en 2017. La antigua estrella de Disney Channel actualmente mantiene una actividad discreta en Instagram.

En septiembre de 2018, antes de iniciar el tratamiento para su ansiedad y depresión, Selena tomó una pausa de cuatro meses en Instagram. En enero de 2019, la cantante de Hands to Myself hizo un alto en su ausencia en la red social fotográfica y envió un emotivo mensaje a sus seguidores. "Ha pasado un tiempo desde que supieron de mí por última vez, pero quería desearles a todos un feliz año nuevo y agradecerles por su amor y apoyo", escribió. “El año pasado fue definitivamente de autorreflexión, desafíos y crecimiento. Siempre son esos retos los que te muestran quién eres y lo que eres capaz de superar".

Photo: Instagram/@selenagomez

Ella continuó: "Créanme, no es fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo y espero con ansias el año que viene. Los amo a todos ". En una de sus publicaciones más recientes, Selena celebró el compromiso de su mejor amiga en un elegante bikini. "Mi mejor amiga se va a casar, así que la celebramos", escribió debajo de la serie de fotos en la playa que compartió en su Instagram. "Futura señora López", agregó.