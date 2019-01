Días después de que fuera ingresada de emergencia en un hospital debido a una rotura de quiste ovárico, la actriz británica Kate Beckinsale agradeció a sus seguidores por estar pendiente de ella y lo hizo con un toque de humor. El medio USA Today publicó la noticia sobre su ingreso, pero en lugar de acompañar la información con una foto de ella, lo han hecho con una fotografía de Kate Middleton, una equivocación que le resultó graciosa a la actriz de Pearl Harbor.

“Muy emocionada y conmovida por todos los amables deseos que he recibido en los últimos días y asombrada por las historias que me han estado enviando. Me siento mucho mejor y espero que todas las otras chicas que lo están pasando también lo estén. Vuelvo a reanudar mis deberes reales. William –refiriéndose al príncipe- les envía saludos ❤", bromeó Beckinsale.

Pese a que la actriz no suele ser muy abierta con su vida privada, compartió una imagen -con un gesto lloroso- de su ingreso al hospital, instantánea que despertó la preocupación de sus seguidores. "La ruptura de un quiste ovárico me duele y la morfina me hace llorar", decía. Sin embargo, algunos críticos señalaron que su estado no sería tan grave si había tenido ánimos para compartir un selfie. Ante estos señalamientos, la actriz explicó: “La foto la hizo mi madre. Y no la habría compartido si no fuera porque vimos a alguien hacerme una foto desde un coche a la salida del hospital en silla de ruedas". Y añadió: "Tengo Instagram en gran parte para poder contar mi visión de las cosas... He preferido decir lo que realmente pasó antes de que la gente se pusiera a especular. Por eso quise compartir la fotografía".

Por fortuna, Beckinsale ya fue dada de alta y se encuentra mucho mejor. Ahora que está recuperada, quiso agradecer a su audiencia: "Muchas gracias a todos los que me han deseado lo mejor y mucho amor a todas las chicas que han pasado por algo similar o peor". Próximamente veremos a la actriz en la pantalla chica a través de Amazon Prime Video como protagonista de la serie The Widow, una historia de intriga que se estrenará el 1 de marzo.