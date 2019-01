Thalía se encuentra de estreno y totalmente feliz por el espectacular recibimiento que el nuevo videoclip de su sencillo Lindo Pero Bruto, el cual interpreta al lado de Lali Espósito, está teniendo entre su público. Y es que el tema ha causado sensación entre sus fans por su polémica letra, la cual ha sido interpretada como una canción en contra de los hombres, sin embargo, es la cantante quien admite que en realidad se trata de un tema que busca empoderar a quien la oiga, sobre todo a las mujeres.

En entrevista con Despierta América, Thalía respondió a los cuestionamientos sobre la controversia que ha generado y sobre si le preocupa que sus seguidores hombres se puedan sentir aludidos en alguna parte de la canción. “Cuántos siglos, cuántos años no han pasado para que una canción como esta aparezca, realmente que hemos vivido (las mujeres) muchas décadas en las cuales el rol ha sido totalmente al revés y es un momento en el que ahora se dicen las cosas tal cual, no hay filtro”, dijo sonriente y hasta en tono irónico, al considerar que por muchos años las mujeres han sido víctimas de críticas o rechazo al elegir un estilo de vida diferente al impuesto.

“Yo creo que ahora las mujeres estamos más unidas, más sólidas que nunca en todos los ámbitos; político, artístico, religioso, social y yo creo que es un momento de divertirse, de decir las cosas y … oye, ¡una de cal por las que van de arena!”, agregó la hermosa cantante luego de responder sobre qué pasaría si a una mujer le dijeran “linda pero bruta”.

A pesar de la polémica, la mexicana y la argentina se encuentran muy felices con el recibimiento que ha tenido el tema y su colorido video, concepto que nació de la imaginación de Thalía, el cual ya le rondaba en su cabeza desde años atrás y que por fin logró concretar. “Realmente estamos muy contentas, fue una canción que desde que la escuchamos nos enamoramos de ella, el video fue un concepto maravilloso, creo que hemos roto ese esquema visual que la verdad enamora porque es divertido, es sexy, es atrevido, es cute, tiene nuestro sentido del humor así picarón”.

La intérprete del exitoso tema No Me Acuerdo habló de su inspiración para la realización de su nuevo video, en el que podemos verla convertida en una muñeca Barbie en un mundo totalmente rosa. “Fíjate que siempre fui fanática de una película de los 80 llamada Weird Science, entonces cuando escuché la canción quise darle esa vuelta de que fuera un mundo plástico, un mundo divertido, donde no fuera tan serio el tema de que eres ‘lindo pero bruto’, sino que fuera divertido… fue el momento perfecto para crear esa idea que tenía guardada desde hace años, se la compartí a Lali y la otra loca igual que yo me dijo ‘hagámoslo’”, agregó.

A un día de su estreno, el video de Lindo Pero Bruto ya rebasa el millón de visitas, un récord que no cualquiera obtiene y que las cantantes se han ganado a pulso.

Un clon para Thalía

En la misma entrevista, Thalía se mostró emocionada al momento de hablar de su compañera de canción, la cantante argentina Lali Espósito, con quien compartió el protagonismo de su nuevo sencillo y con la que dijo, se sintió muy conectada y muy cómoda para colaborar, tanto, que hasta considera que ha encontrado a su mini me.

“Es como ese clon mío, donde nosotros somos perfeccionistas, tenemos una escuela de ensayo, de preparación y de mucho saber cómo respetarle el tiempo al otro compañero, cómo hacer que las cosas sean perfectas para darle a la gente y es muy bonito encontrar en el camino, después de tanto tiempo, una complicidad”, dijo sobre su hermosa compañera, quien sorprendió con su declaración. “Por eso queremos decirles que nos casamos en marzo”, dijo la argentina al escuchar las palabras de la mexicana, generando las risas de los presentes.