Yalitza Aparicio sintió una gran conexión con su personaje revelación en la cinta Roma. La familiaridad que tiene la mexicana de 25 años con el descontento del país y la forma en la que la gente se manifiesta, fue útil para prepararla para el papel de Cleo. "Reconocí a esa mujer", dijo Yalitza, quien decora la portada de The Hollywood Reporter. "Teníamos que demostrarlo, y pudo haber terminado de esa manera. Me hizo darme cuenta lo poco que han cambiado algunas cosas en México", agregó.



Yalitza Aparicio aparece en la portada de Hollywood Reporter FOTO: Claudia Lucia

La exprofesora además contó que ser parte de ese filme le recordó aquellos tiempos en los que era estudiante y el país enfrentaba una crisis. "Me acordé de todo lo que los estudiantes han vivido en México", agregó a la revista sobre su primer papel en una película. "Siempre tienes miedo de que, si te expresas abiertamente, el gobierno te va a callar". El escritor y productor de Roma, Alfonso Cuarón, reveló que Yalitza, quien tenía planes de convertirse en profesora de primaria, aceptó hacer la audición para el papel de Cleo sólo en lugar de su hermana que estaba embarazada.



La estrella de Roma reveló la conexión que tiene con su personaje. FOTO: Getty Images

No fue sino hasta que conoció al productor ganador del Oscar que aceptó el trabajo. "Es maravillosa", comentó Alfonso en Tonight Show. "Cuando le ofrecí el papel de Cleo, me dijo: 'No tengo nada mejor que hacer' Así que hagámoslo'". Inspirada por el mensaje de la cinta, Yalitza declaró que no aceptó el protagónico por el glamour de la alfombra roja y la fama; sino por la oportunidad de hacer un cambio positivo. "Para mí es muy importante", dijo a HOLA! USA en su paso por los Golden Globes.

El cambio en la vida de Yalitza Aparicio

"Sé que estoy abriendo las puestas para muchos, y es maravilloso inspirar a tantas mujeres a seguir intentando", explicó. El ruido que ha hecho la película ganadora del Globo de Oro también ha sido un plus. "Estoy muy feliz de que la cinta llegue con tres nominaciones a esta entrega y también de que mucha gente esté feliz por ella", dijo. "Es algo maravilloso". Contenta, agregó: "Cuando hice la película, jamás imaginé que después de terminar el rodaje, vendrían todas estas alfombras rojas, entrevistas y ceremonias".