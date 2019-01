Hace cuatro meses, Selena Gómez se 'despidió' de sus seguidores anunciando que se retiraba de las redes sociales. Ahora, la diva de la música ha vuelto a conectar con sus seguidores de Instagram y lo ha hecho con un mensaje a corazón abierto que compartió al pie de tres fotografías realizadas en blanco y negro.

Allí, la cantante hizo balance de 2018, uno de sus años más complicados después de que tocara fondo el pasado verano cuando tuvo que ingresar en un centro psiquiátrico. Todo indica que luego de recibir ayuda de profesionales, la equinoterpaia y sus amigas, está logrando salir del pozo.

VIEW GALLERY

“Hace mucho tiempo que no han escuchado nada de mí, pero he querido desearles un feliz año y darles las gracias por su amor y apoyo. El año pasado fue, definitivamente, un año de autorreflexión, cambios y crecimiento. Son siempre estos cambios los que te muestran quién eres y qué eres capaz de superar. Confíe en mí, no ha sido fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo y espero este año que tenemos por delante. Amor para todos”, fueron las las hermosas palabras con las que la artista ha acumulado más de seis millones de “me gusta” y más de 13.000 comentarios en Instagram en tan solo una hora.

- Selena Gomez continúa su recuperación con la mejor terapia

- EXCLUSIVA: Selena Gómez, deporte y la mejor de sus sonrisas para cerrar un complicado año

Luego de ser ingresada, la intérprete de Back to you decidió alejarse del foco mediático y abandonar las redes sociales para centrarse en solucionar sus problemas mentales y de ansiedad. Aunque han sido pocas las noticias que se han tenido de ella, sí supo que se ha rodeado de su grupo más cercano de amigas, entre la también cantante Taylor Swift.

Además, el contacto con la naturaleza ha sido una de sus mejores medicinas para volver a estar al cien por cien. Además de paseos por el campo bajo el sol de California, Selena Gómez también ha recurrido a la terapia con caballos, para la rehabilitación a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio de los equinos. Antes de este encuentro en medio de la naturaleza, Selena fue vista a finales de 2018 con ropa de deporte y la mejor de sus sonrisas dando un paseo por Los Ángeles, donde lucía muy saludable.

VIEW GALLERY

La cantante comenzó a presentar problemas tras su ruptura definitiva con Justin Bieber, algo que supuso un duro golpe para Selena, que se agravó cuando el cantante de Baby comenzó a salir con la modelo Hailey Baldwin, con la que actualmente está casado. De igual forma, tuvo que enfrentar las críticas que recibió por unas fotos en las que aparecía en bikini. Ese solo fue el principio de una mala racha que tuvo su cénit tras el verano cuando se supo que ingresó en un centro psiquiátrico tras haber sufrido una “crisis emocional”. Además, tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones por una bajada en sus glóbulos blancos, una posible consecuencia de su trasplante de riñón. También sufrió un ataque de pánico durante el segundo de sus ingresos.