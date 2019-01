¡Noche de chicas! El jueves pasado, Selena Gomez reapareció de forma sorpresiva en las redes sociales con un lindo snap que incluía a su mejor amiga Taylor Swift y a su nueva amiga, Cazzie David. La cantante de Call It What You Want compartió una divertida foto en su cuenta de Instagram, donde Selena es toda risas, mientras que Taylor muestra su radiante sonrisa blanca enmarcada por su labial rojo. Por otro lado, Cazzie se muestra menos emocionada que sus amigas. Taylor subtituló la foto con "20wineteen", lo cual es bastante apropiado considerando que está sosteniendo una copa de vino blanco.

En septiembre de 2018 la cantante de Back to You compartió un emotivo mensaje en el que anunciaba que se "tomaría un descanso en las redes sociales". La joven de 26 años escribió: "Por muy agradecida que estoy por la voz que las redes sociales nos dan a todos, estoy igual de agradecida de poder dar un paso atrás y vivir mi presente en el momento. ¡La bondad y la valentía serán sólo por un rato! Sólo recuerden: los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera, obviamente".

Desde entonces, la productora de la serie 13 Reasons Why no había estado en su mejor momento, es por eso que como buenas amigas que son, tiene sentido que Taylor y Selena se reunieran para pasar una acogedora noche de chicas. Anteriormente, Selena ha sido abierta respecto al apoyo incondicional que ha recibido de su famosa amiga, durante un viaje a Big Bear Lake, California, Selena apoyó a Taylor usando un gran abrigo sobre una sudadera con capucha del Reputation Tour, la más reciente gira de la intérprete de Blank Space.

En mayo pasado, Selena realizó una actuación sorpresa durante la gira de Taylor en la que les contó a los presentes sobre su vínculo íntimo. En un video capturado por un fan, ella dijo: "Esta persona nunca ha juzgado una sola decisión que haya tomado. Ella siempre me ha encontrado donde he estado".

Unida a la diversión, estuvo la hija de Larry David, Cazzie. La joven de 25 años también compartió en Instagram una polaroid de marco negro, similar a la que compartió Taylor y en la que bromeó con el siguiente pie de foto: “Anoche tuve un encuentro con mis fans. Los amo a todos".