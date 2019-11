La tendencia en coloración a la que no se resistió Demi Lovato

Cuando pensábamos que -en términos de hairstyle- Demi Lovato no pasaría más allá de su moderno bob cut, ¡boom! la cantante causó revuelo en redes sociales aplicando una vibrante coloración en las puntas de su melena. Los neones pink and lemon llenaron de color la oscura melena de la celeb, diciéndole ¡sí! a una de las tendencias más originales en el mundo de la coloración capilar actual. La técnica, heredada de los 90, ha regresado con gran fuerza y con arriesgadas paletas que van desde rosas y violetas hasta azules, verdes y naranjas. ¿Te atreverías a lucirlo?

Con este colorido detalle, la celeb transformó por completo a su bob

Antes de experimentar en el mundo de los también llamados ‘tonos fantasía’, debes tener en cuenta algunas consideraciones. Para empezar, este tipo de tonos necesitan de una base más clara para deslumbrar; lo que se traduce en decoloración segura (así tu cabello sea rubio). De otra forma, el color no se vería en la tonalidad fantasía que estás buscando.

Mantenimiento

Recuerda que deberás adquirir productos especiales para el cuidado de tu nuevo color y necesitarás retoques si quieres que tu cambio de look sea prolongado, ya que estos tipos de tintes son de duración semi permanente.

RELACIONADO:

La colorida colección de pelucas de Carbi B

‘Oversized’ y Príncipe de Gales: así es el ‘blazer’ todo terreno de Demi Lovato

Reglas de oro

Tu nuevo hair color, necesitará champú sin sulfato, de esta manera cuidarás mucho más el color. Y aunque no te agrade la idea, tendrás que lavarlo de una a dos veces por semana como máximo para preservarlo por más tiempo, aunque si tienes el cabello graso podrás acudir al shampoo seco.

Y si quieres que el encanto dure más que el de la Cenicienta, deberías lavarlo con agua fría. ¿Por qué? Una ducha caliente, abrirá tus cutículas, y mientras más abiertas estén, más se incrementa la posibilidad de que el color se destiña. En caso de estar expuesta al sol y a herramientas de calor, nunca olvides aplicar sprays o cremas protectoras.

Incluso en su visita a Jerusalén posó con la tendencia de color en las puntas

Considera dejarlo en manos expertas

Si quieres un cambio express y de tan solo horas, existen productos de fácil aplicación que te permitirán experimentar en casa. Solo tienes que elegir el tono y el formato (spray, cepillo, gel, etc) y proteger tus hombros con una toalla, en caso de que no seas muy experta y no quieras un desastre en tu ropa.

Si eres de las que supera sus propios límites, buscas un cambio radical y un obtener un ¡wow! cuando te ven; entonces deja la responsabilidad a manos expertas. Como te adelantamos, tu melena deberá exponerse a un proceso de aclarado. Además, deberás tomar en cuenta que no todas las bases de cabello son iguales, y por ende, el resultado final puede variar en cada melena.

¿Combinarlo con tu oufit? Claro que sí

Tu color ideal

La elección del color dependerá del tono de tu base. Para melenas oscuras, considera los tonos azules o violetas intensos. Si tu cabello es castaño, el magenta, turquesa y rosado serán ideales ¿Y las rubias? pueden experimentar con los tonos pasteles, grises y golden rose.

Por último, no olvides mantener tu cabello hidratado. Después de aplicar un tono fantasía, nunca será el mismo de antes. Así que consulta a tu estilista, cuáles son los mejores productos para tu tipo de cabello y estarás lista para vibrar con la tendencia en coloración por la que ya apostó Demi Lovato.