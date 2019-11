Estas cometinedo 6 errores con el corrector de ojeras... y no lo sabes

El aliado perfecto para mantener a nuestra mirada impecable y libre de ojeras definitivamente es el concealer, pero cuando no lo aplicamos correctamente, se puede convertir en nuestro peor enemigo. Si se evidencian pliegues no deseados en el contorno de tus ojos, una aspecto apagado o un efecto artificial en el rostro, es sinónimo de que algo no hemos hecho bien.

La buena noticia es que podemos evitar estos errores que frecuentemente van desde la selección del tono del corrector, hasta en la cantidad que utilizamos y el modo en que lo aplicamos. Así que si quieres comenzar a maquillarte como toda una experta y sin imperfecciones esto es lo que debes hacer:

6. Elegir el tono equivocado

Parece algo sencillo conocer con exactitud cuál es el tono de nuestra piel. Sin embargo, elegir el color que realmente necesitamos -para que se funda con nuestra tez- puede ser difícil. Toma en cuenta que un corrector demasiado claro dará un efecto artificial en una piel oscura o bronceada y uno muy oscuro no iluminará lo suficiente. Lo ideal es que el cosmético sea ligeramente más claro que el tono de tu piel, para lograr el efecto esperado.

5. No conocer el color de tus ojeras

Otro factor importante a la hora de escoger un corrector es reconocer el tipo de ojera o mancha que queremos disimular, debido a que no todas cuentan con los mismo matices. Algunas tienden a ser más moradas o azuladas, por lo que será favorecedor ocultarlas con correctores de subtono salmón o amarillo para evitar que se vean de color gris. Mientras que las que se tornan grises quedan mejor camufladas con un color rosáceo.

4. No preparar la piel

El contorno de ojos debe prepararse antes del maquillaje con una hidratación específica, que permita acondicionar el área y para que se absorba mejor el producto. Esto evitará que la piel tome una textura rugosa que deje en evidencia las líneas de expresión. Recuerda que un producto cremoso, líquido y ligero, aportará humectación y facilitará la tarea, evitando se cuartee el delicado contorno.

3. Aplicar en exceso

Recuerda que menos es más… y para aplicar el corrector esta premisa es imprescindible. Colocar la cantidad suficiente, sin sobrecargar la zona, será lo indicado para lograr un efecto natural y terso. La clave será aplicarlo sólo donde tengas ojeras y dar suaves toquecitos, con la yema de los dedos, para que se fije correctamente. Evita utilizar grandes cantidades como si fuese una crema ya que solo conseguirás que la zona se vea recargada y finalmente se agriete.

2. No fijar el cosmético

Para lograr una mejor precisión con un toque profesional, lo ideal será que se fije el corrector con polvo para lograr un mejor acabado, pues en esa zona el producto puede correrse con facilidad, por el constante gestos y movimiento con los ojos. Solo bastará una capa fija de polvo por toda el área para matizar y lograr el cometido.

1. Darle un uso inapropiado

Recuerda que el corrector tiene una función específica, que es ocultar manchas u ojeras que puedan estar en el área del contorno ocular, por lo que utilizarlo para cubrir líneas de expresión o minimizar el tamaño de las bolsas de los ojos, no será muy efectivo, pues dicho cosmético no actúa sobre el volumen o la textura de la piel.

En el mercado existen numerosas alternativas entre las que escoger como Maybelline Instant Age Rewind Eraser Dark Circles Treatment Concealer ($6.05), Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer ($24.50) y NARS Radiant Creamy Concealer ($39.80).

Así que… ¡dile adiós a los errores con el corrector! Logrando un efecto de buena cara y sin imperfecciones, que ilumine tu mirada todo el día. ¿Te animas?

