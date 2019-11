Si existe una celeb –además de Lady Gaga– que es todo un camaleón de estilo, esa es Miley Cyrus. La cantante posa en redes sociales y conciertos con los atuendos más irreverentes y sensuales, pero luego deja atónitos a sus fans, con oufits sofisticados, conservadores y hasta con beauty looks en tonos pasteles y labios nude. Pero lo que para nada cambia en esta famosa, es su ‘adicción’ por ciertos productos de belleza, que, llueva, truene o relampaguee nunca faltarán entre sus cosméticos:

Desde niña el gloss es uno de sus indispensables de belleza

Si algo es innegociable en su día a día, es el lip gloss. La también actriz lo lleva a todas partes. “Definitivamente necesito algo de brillo… Creo que un labio maquillado es lo mejor. Prefiero no tener nada más que lápiz labial”, comentó a Byrdie.

De hecho, no es una ‘adicción’ reciente. Desde pequeña, no puede vivir sin el gloss. En la misma entrevista confesó que su madre, no la dejaba usar maquillaje cuando era más joven, lo único que le permitía era aplicar un toque de brillo labial. Descuida Miley, ¡muchas pasamos por eso!

Otros de sus must de belleza es la lima de uñas, nunca se sabe cuándo podrás necesitarla. Y qué decir del rizador de pestañas. “Si solo rizas las pestañas, no necesitas rímel. Si tienes un colapso emocional y lloras, estarás más que bien. Puedes quedarte dormida y no arruinar nada, manchándote”, explicó entre risas.

El rizador de pestañas nunca falta en sus beauty looks

Como dato adicional, no podíamos dejar de mencionar uno de sus rituales de belleza más importantes. “Siempre tuve una piel muy mala mientras crecía, así que estoy obsesionada con cuidar mi piel . Pase lo que pase, no me duermo con maquillaje. Así camine como una zombie hasta el lavamanos, no importa cuán tarde sea, siempre limpiaré mi rostro y me quitaré el maquillaje”. Y estamos más que de acuerdo con la estrella.

Y tú, ¿te sientes identificada con alguna de las prácticas de Miley Cyrus?