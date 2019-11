Cabello, cutis y labios perfectos: así es el ritual de belleza de Sofía Carson

“Beauty is pain” le dice Evil Queen a su adolescente hija, pero la actriz que encarna a Evie en la saga Descendants está muy lejos de aceptar esa postura. Sofia Carson es la típica chica millennial que reconoce, desde temprana edad, la importancia de cuidar la salud como origen de la belleza. Para esta joven estrella, “la belleza está en nuestras imperfecciones”.

Desde su salto a la fama en 2015, Sofia ha cautivado al público juvenil y este año se convirtió en Embajadora Global de la Fundación Cultural Latin Grammy. Sus recientes roles destacados en Pretty Little Liars: The Perfectionists y Descendants 3 de Disney Channel, la han disciplinado para verse siempre estupenda frente a las cámaras.

Sin embargo, no parece compartir la obsesión por el maquillaje y los afeites que tiene Evie, su famoso personaje. Por el contrario, le gusta verse fresca y sencilla, aunque admite que siempre debe tener los labios perfectamente delineados y pintados.

A la actriz le gusta su look natural y fresco, pero siempre busca destacar su mirada y su sonrisa

Para cuidar el rostro

La actriz es sumamente estricta con el ritual de retirarse el maquillaje. Jamás se va a la cama sin desmaquillarse cuidadosamente. La limpieza de su cutis es un tema importante. Y para asegurar el efecto, utiliza el exfoliante facial instantáneo Goop by Juice Beauty ($125).

Algunas veces por semana, complementa la limpieza de su rostro con la Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque de Kiehl’s (39.93) y antes de maquillarse, prepara su piel con la Magic Cream de Charlotte Tilbury (119.82), que le proporciona la hidratación adecuada y –¡por supuesto!– nunca olvida su bloqueador solar SPF 100.

Sofia exfolia e hidrata su piel con sus dos productos favoritos

El cabello, parte de su identidad

Es dueña de una melena oscura prolija y brillante, que con frecuencia recoge en una cola de caballo que se ha vuelto parte de su sello personal. Tanta importancia le da al cuidado de su cabello como a su cutis, y ha comentado que es una entusiasta de la línea nutritiva de Kérastase, que le garantiza el brillo y salud que requiere su pelo.

En la industria del espectáculo, el cabello está sometido a elementos que lo dañan, por eso Sofía incluye en su rutina productos para reparar, acondicionar e hidratar profundamente su cabellera

Labios protagonistas

Sofia ha declarado en varias oportunidades que no es amiga de los excesos en el maquillaje. Le gusta su look natural y fresco, pero siempre busca destacar su mirada y su sonrisa. Posee unas largas pestañas, pero dice que no puede vivir sin una buena máscara, como la Dior Pump N’ Volume ($14.98).

En lo que admite que le gusta experimentar con los labiales, que suele usar en colores fuertes y sólidos como el Ruby Woo de Mac ($23) o tonalidades más neutras como Charlotte Tilbury’s Lipstick en Penelope Pink (49.45).

Puede pasar por alto cualquier detalle, pero jamás sus labios que luce perfectamente delineados

El tono de cabello azul y la obsesión por la belleza que tiene su célebre personaje de Disney, no parece haber dejado mayor secuela en esta joven actriz que cada día demuestra su talento y sencillez, y especialmente, su deseo de abrirse un camino exitoso en el mundo del entretenimiento y la moda, donde también ha demostrado su sensibilidad fashionista.