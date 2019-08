El 'beauty secret' de Emilia Clarke que guarda... ¿en la nevera?

Muchas celebs se traen un secreto –y no precisamente entre manos– ¡lo guardan en el congelador!­ Así lo confesó Emilia Clarke, en una entrevista a la revista Harper’s Bazaar en la que señaló que cuando su rostro requiere un tratamiento especial para eliminar señales de cansancio o los excesos nocturnos, recurre a los Ice Rollers.

Los ice rollers, si bien no están hechos de hielo, sí son unos facials massagers que se enfrían para lograr los beneficios de combinar el masaje facial con los beneficios de las bajas temperaturas.

Emilia Clarke luce un cutis lozano gracias a los ice rollers

Ice Roller nueva tendencia en skincare

Desde niñas hemos escuchado a la abuela decir que un buen trozo de hielo envuelto en una tela limpia es el remedio casero por excelencia para desinflamar los ojos cansados, para cerrar los poros o para cicatrizar pequeñas heridas. Ahora la industria cosmética nos ofrece los famosos rodillos faciales, también conocidos como face rollers y mientras más fríos estén, mejor.

La actriz asegura que los masajes faciales con los rodillos helados 'esculpen tu rostro'. "Cuando te ves un poco inflamada por la mañana (o has tenido una agradable velada la noche anterior), este truco literalmente 'succiona' tu cara”.

Beneficios de los rodillos de hielo

El frío causa vasoconstricción en la piel, contrayendo los poros y los vasos sanguíneos, lo que crea una superficie más suave y uniforme si se usa con relativa frecuencia. Estos tratamientos también sirven para aliviar la inflamación y rojeces, lo cual es perfecto para quienes tienen piel sensible.

Los Ice Rollers ayudan a reducir la inflamación y alivian las bolsas de los ojos

Cómo usarlos

Para un tratamiento general, lo importante es hacer rodar el rodillo por la frente y las sienes, alrededor de los ojos, las mejillas, la boca, la mandíbula y luego hacia abajo en el cuello para estimular el drenaje linfático y devolver a la piel un brillo general.

Para ojos y contornos cansados ​​e hinchados, pásalo suavemente alrededor del área debajo de los ojos para reducir la inflamación. Y si tienes la piel irritada, utiliza el artilugio sobre el área afectada para aliviar el picor.

Para finalizar tu rutina de belleza –antes de acostarte– aplícalo en cara, cuello y pecho para un tratamiento calmante con el que terminarás el día libre de tensión.

El Dual Jade roller es una de las opcione más populares del mercado

Los rodillos faciales que son tendencia

Otros rodillos faciales que también están siendo usados para tratamientos faciales son los de jade. Algunos de los beneficios que aporta su uso regular –según las distintas marcas que los elaboran– están el de remover el exceso de fluido debajo de los ojos, constreñir los vasos sanguíneos para minimizar la hinchazón y mejorar la circulación.

Rodillo de cuarzo rosa: Esta opción de cuarzo rosa ayuda a incrementar la circulación sanguínea y suaviza la textura de la piel gracias a que reduce el tamaño de los poros. Para lograr un mayor efecto, te recomendamos enfriar el rodillo antes de usarlo.

Emilia Clark asegura que un ice-cold face massage descongestiona tu rostro al instante

Recuerda lavar y secar siempre tus rodillos faciales después de usarlos para evitar bacterias. Para una rápida limpieza, frota la superficie con un algodón empapado en alcohol y así lo conservarás en buenas condiciones de higiene.

Para mantener su rostro impecable, la famosa Reina de los Dragones, no necesita vivir en un mundo de hielo, pero sí adoptó como uno de sus imprescindibles de su beauty routine, los Ice Roller que mantienen su piel lozana. The winter it's coming... ¿Te atreves a probar el frío?