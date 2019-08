Durante la sesión de fotos de la película de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood, Margot Robbie deslumbró con el beauty look que eligió para la ocasión. Lo que más dio de qué hablar no fue el glamuroso conjunto de mangas murciélago de Derek Lam o las suaves ondas creadas por su estilista Bryce Scarlett, sino el color elegido tanto para su beauty look en tonos mandarina que conjuntó con su nail polish.

Y es que este verano una tendencia que no puedes perder de vista es teñir tus párpados de una tonalidad naranja, tal como lo hizo Margot para esta ocasión. El makeup de tonos cítricos es tendencia entre las celebs, como ya los hemos visto lucir en Selena Gomez, Barbara Balvin o la actriz de La Casa de Papel, Úrsula Corberó.

VER GALERÍA

No es la primera vez que Margot combina el color de su sombra, lipstick y nail polish

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

Tonos que potencian tu bronceado

Pero ¿qué tiene de especial este color para estos meses estivales? Pues que es una época en la que la piel tiende a estar más bronceada y tonalidades como el naranja, el melocotón o el coral resaltan más sobre un rostro tostado.

Para darle un toque más contemporáneo a esta tendencia inspirada en la década de los 60, te recomendamos elegir un matiz ligeramente cobrizo para así sumar luz y brillo, muy favorecer en los días veraniegos. Pero debes tomar en cuenta que si eliges el naranja como sombra no debes recargar las pestañas con máscara, pero sí hay que realzar las cejas luciendolas perfectamente delineadas, coloreadas y definidas.

RELACIONADO: El secreto de Margot Robbie para evitar los ojos de apariencia cansada

VER GALERÍA

El color naranja que ha lucido Margot no solo es impactante también tiene un significado más profundo.

La propia makeup artist de Margot, Pati Dubroff, hizo la asociación con una publicación en una red social en la que comparó a la actriz con su colega estadounidense Lauren Hutton junto al comentario: Hot Summer ’70s vibe. Esto no es casual, durante la gira promocional de la película, el equipo de beauty de la actriz ha rendido homenaje a través de sus apuestas de belleza y moda a Sharon Tate, quien es la mujer que ella interpreta en la cinta. Además, Hutton es contemporánea de Tate.

En caso de que quieras probar con este beauty look, te damos los productos, uno a uno, que Dubroff usó para crearlo: Chanel Soleil Tan de Chanel Bronzing Makeup Base ($90.43) y Duo Bronze et Lumière ($70), fueron la primera elección para preparar la tez de la actriz y darle un tono bronzed.

VER GALERÍA

El look beauty de Margot está inspirado en la moda de los años 70

RELACIONADO: El menswear suma elegancia y Margot Robbie sabe cómo llevarlo

Sobre todo el párpado colocó Chanel Ombre Première Gloss ($37,82) en tono Solaire, comenzando directamente bajo las cejas para crear mayor impacto. Para los labios Rouge Coco Flash Lipstick en color 66-Pulse ($54.00). Y no dejemos atrás el esmalte de uñas de esta misma casa, de tonalidad melocotón y de la línea We Love Coco. Tal fue el elegido por la actriz de origen australiano, y cuesta $25.

VER GALERÍA

La actriz ha apostado a los tonos naranja tanto en make up como en su manicura durante toda la gira promocional de la película

Quizás luego de ver lo fácil que es recrear este estilo de makeup, puede que ya estés convencida de probar el tono naranja este verano u otras tonalidades cítricas muy en tendencia esta temporada. ¿Te atreves tu también con esta tendencia monocromática?