Nicki Minaj está obsesionada con Barbie, la misma muñeca que ha inspirado a varias generaciones, y que definitivamente parece ser el de ella, como nos muestra con muchos de sus estilismos. Atrevida y rebelde, así es la versión que la estrella ha creado.

Pero haciendo a un lado su ‘particular’ estilo fashionista, cuando se trata de piel, la diva es lo más clásica y apegada a la versión original. Ama un rostro libre de imperfecciones y con apariencia saludable, después de todo…se trata de una celeb, y todas tienen sus skincare routines. ¿Sus trucos para lograrlo?

Nicki Minaj ama lucir un rostro libre de imperfecciones

No es un secreto que Nicki le tiene la guerra declarada a las manchas en la piel. En una entrevista para LOOK, explicó que “¡Definitivamente no diría que mi piel es impecable! Si me duermo con el maquillaje puesto, tendré un desastre”, exclamó.

Así que remover religiosamente el maquillaje antes de dormir, es vital para la salud y cuidado de la piel de esta famosa. ¡Y también debería ser el tuyo! Cualquier tratamiento o rutina de skincare incluye esta buena práctica. ¿Quieres ganar la batalla y guerra? No te acuestes con maquillaje.

Grazia Daily, reseña otros de los secretos mejores guardados de Minaj. Aunque parezca difícil de creer, no todo es makeup. La rapera solo se maquilla si está trabajando. En los momentos de descanso, se despide de las bases y sombras de ojos.

La diva nunca se va a la cama con maquillaje puesto

“Creo que es realmente importante dejar que los poros respiren… Así que cuando estoy en casa no me pongo nada de maquillaje en la piel. Podré llevar brillo o lápiz labial y seguiré delineando mis cejas y mis ojos pero eso es todo”, confesó.

¿Y cuando está de viaje?

También se quita el maquillaje. “Siempre tomo mis toallitas MAC para quitarme el maquillaje mientras vuelo, sobre todo en los muy largos”, explica. Además, contó que se lava la cara con productos sin alcohol para tener una sensación de limpieza y frescura libre de aceites.

Las toallitas faciales de MAC forman parte de su skincare routine

Con las Bulk Wipes de MAC eliminarás el maquillaje y los residuos de la piel producto de la contaminación y polución, al mismo tiempo que te ayudarán a acondicionarla para la aplicación de otros productos como el tónico o crema hidratante. Podrás obtener 100 toallitas por $30.

Ahora conoces algunos de los secretos de Nicki Minaj para lucir una piel de Barbie. Como lo ves no son nada complejos de replicar en casa. Qué dices… ¿Lista para aplicar los consejos de esta diva?