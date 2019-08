Esta es la bebida con la que Nicki Minaj logra una piel fabulosa

El efecto ‘Photoshop’ en un buen makeup puede ayudar, pero se necesita más que eso para lucir una piel perfecta. Nicki Minaj es una de las celebs que lo conoce a la perfección. Para lucir un cutis fabuloso en red carpets y photocallas hace falta cuidarla desde adentro. Y para ello la cantante tiene un 'arma secreta'... una bebida muy particular.

¿Curiosa? Pues nos referimos al jugo de aloe vera ¿Cómo? Así mismo. Esta bendición de la naturaleza, además de crema y gel, también es ingerible. Su jugo se une a la lista de superalimentos más trendys.

VER GALERÍA

Nicki Minaj no se resiste al poder del aloe vera

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

La rapera confesó para Look que su piel no es del todo perfecta y explicó: “He estado bebiendo agua de Aloe Vera, no sabe bien, pero sí que funciona”. Y ya te contamos por qué.

Esta maravillosa planta tiene propiedades hidratantes, regeneradoras, calmantes y hasta bactericidas. Está repleta de antioxidantes, incluyendo a las vitaminas A, C y E, lo que hace que beberla, ayude a estimular el sistema inmunológico. De hecho, algunos estudios han concluido que incluso puede reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Pero lo que más le interesa a Nicki es que sus minerales y vitaminas ayudan a mejorar la elasticidad cutánea y los niveles de colágeno en la piel. Suena muy bien, ¿cierto? Y no solo para ti, otras celebs también son fieles a los beneficios –en todos sus formatos– del aloe vera.

VER GALERÍA

Alicia Keys también agrega sábila a sus bebidas

El Blog de Atlantia, marca que ofrece productos de la también conocida como sábila, cuenta que Olivia Palermo es otra fiel consumidora de aloe vera. La it girl, ama las mascarillas caseras, que ella misma elabora, a base de aceite de aguacate y aloe vera. Mientras que Ok Magazine, cita a la ganadora de 15 Grammys, Alicia Keys: "Amo el aloe vera en mis bebidas".

Pero una de las celebridades que realmente ha hecho público su amor por el aloe vera es Drew Barrymore. Revisamos sus cuentas en redes sociales y son numerosas las publicaciones y selfies para contar cómo el cristal de esta planta la ayudó a eliminar una escoriación puntual en su rostro.

“Sé que esto se ve raro, pero tuve una mordida gigante o una reacción en mi cara, así que probé el viejo mito del aloe vera. Saqué la carne del tallo, que corté de una planta en mi jardín y luego la guardé en el refrigerador para reutilizar. Puse una pequeña porción durante cuatro horas y noté los resultados”.

VER GALERÍA

Drew Barrymore tampoco oculta su amor por esta planta

RELACIONADO: Entérate por qué Drew Barrymore es una 'beauty junkie'

Como lo ves, el efecto aloe vera invade los hogares de las más famosas. Si al igual que Nicki Minaj te interesa el jugo para cuidar tu piel, aquí tiene tres excelentes propuestas (incluso con muy buen sabor para que no tengas la misma preocupación de la celeb):

-El agua de Aloe Gloe te ayudará a prevenir la oxidación y el daño producido por los rayos UV. Busca cada botella por $23 en Amazon.

-La segunda opción, de izquierda a derecha, es de OKF Farmer's ($38 en Amazon) y viene en 6 sabores diferente para complacer a paladares exigentes.

-Por último, te recomendamos los Aloe Vera Shots de Akiva que rejuvenecerá hidratará y mantendrá a la piel con un aspecto muy fresco. 6 frasquitos están disponibles en Amazon por $10.

VER GALERÍA

Estas son algunas propuestas de jugo de aloe vera que puedes probar

Desde luego, y como siempre, te recomendaremos consultar con un especialista antes de consumir jugo de aloe vera, para estar segura de que no tenga contraindicaciones, según tu estado de salud y necesidades.

Conociendo todos los beneficios, y el amor que le profesan las celebs ¿Probarás esta particular bebida?